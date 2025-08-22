ASTE NAGUSIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aburtok orain arteko Aste Nagusiaren balantze positiboa egin du

18:00 - 20:00
Juan Mari Aburto Bilboko alkatea Radio Euskadin
author image

EITB

Azken eguneratzea

BIlboko Aste Nagusia azken txanpan sartzera doa. Asteburuari begira ere, poza eta alaitasuna nagusi izatea eta bestelakoez hitz egin behar ez izatea espero du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak. 

Bilboko Aste Nagusia 2025 Bilbo Jaiak Juan Maria Aburto Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu