La Operación Retorno deja una nueva jornada de retenciones kilométricas en la muga

Retenciones en la muga
18:00 - 20:00
Retenciones en la AP-8. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Itzulera Operazioak auto-ilara luzeak eragin ditu gaur ere mugan

La autopista AP-8 ha registrado el viernes retenciones de hasta 11 kilómetros en Irun, a partir de la muga de Biriatu. La policía local de Irun ha cortado la salida de la AP-8 de Oinaurre, para evitar el colapso en el casco urbano de la ciudad, empleado en ocasiones como ruta alternativa por los vehículos que viajan hacia Francia para evitar el atasco de la autopista.

Autopista A8 Irún Tráfico Sociedad

