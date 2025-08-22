Trafikoa

Itzulera operazioak auto-ilara luzeak eragin ditu ostiralean mugan

Retenciones en la muga
18:00 - 20:00
Auto-ilarak AP-8an. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

AP-8 autobidean 11 kilometrorainoko auto-ilarak izan dira ostiral arratsaldean Irunen, Biriatuko mugatik aurrera. Irungo Udaltzaingoak AP-8aren Oinaurreko irteera itxi du, hirigunean kolapsoa saihesteko; izan ere, Frantziarantz doazen ibilgailuek bide alternatibo hori erabiltzen dute askotan auto-ilarak saihesteko.

