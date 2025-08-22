Migración
Los malienses que vivían en las calles de Vitoria-Gasteiz están siendo trasladados a recursos habitacionales del Gobierno Vasco

Gasteizko kaleetan bizi ziren 50 maliarrak Eusko Jaurlaritzak egoitzetara eramaten ari dira gaur goizetik. Horrela, gobernuak aldi baterako irtenbidea eman nahi die asilo-eskaerak izapidetzeko zain dauden pertsona horiei.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak dituen egoitzetara bidean dira Gasteizko kaleetan bizi ziren maliarrak
Los primeros malienses del grupo de unos 50 que malviven en las calles de Vitoria-Gasteiz están siendo trasladados desde esta mañana a los recursos habitacionales de los que dispone el Gobierno Vasco. El ejecutivo da así una solución temporal a estas personas que están a la espera de poder tramitar sus peticiones de asilo. 

