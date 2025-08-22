Migrazioa
Eusko Jaurlaritzak dituen egoitzetara bidean dira Gasteizko kaleetan bizi ziren maliarrak

Gasteizko kaleetan bizi ziren 50 maliarrak Eusko Jaurlaritzak egoitzetara eramaten ari dira gaur goizetik. Horrela, gobernuak aldi baterako irtenbidea eman nahi die asilo-eskaerak izapidetzeko zain dauden pertsona horiei.
Gasteizko kaleetan bizi ziren 50 maliarretako dozena bat inguru Eusko Jaurlaritzaren egoitzetara eramaten ari dira gaur goizetik. Horrela, aldi baterako irtenbidea eman nahi diete asilo-eskaerak izapidetzeko zain dauden pertsona horiei.

