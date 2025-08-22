Aste Nagusia
PACMA se manifesta en Bilbao por el fin de la tauromaquia

Protesta de PACMA en Bilbao
18:00 - 20:00
Bilbao, esta tarde. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: PACMAk manifestazioa egin du Bilbon tauromakiaren amaieraren alde

Última actualización

Decenas de personas se han concentrado esta tarde frente a la Plaza de Toros de Vista Alegre, en Bilbao, para mostrar su rechazo a las corridas de toros programadas durante la Aste Nagusia. PACMA apuesta por unas fiestas populares "libres de maltrato y de muerte, donde la cultura y la tradición se celebren sin sufrimiento animal".

Aste Nagusia Bilbao 2025 Bilbao Sociedad

