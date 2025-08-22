PACMAk elkarretaratzea egin du Bilbon tauromakiaren aurka
Dozenaka pertsona bildu dira gaur arratsaldean Bilboko Vista Alegre zezen-plazaren aurrean, Aste Nagusian antolatutako zezenketen aurka. PACMAk "tratu txarrik eta heriotzarik gabeko jai herrikoiak" egitearen aldeko apustua egin du, "kultura eta tradizioa animalien sufrimendurik gabe ospa daitezen".
Erasoen aurkako protokoloaren bigarren fasea aktibatu dute Bilboko Konpartsek
Lapiko jotzea egingo dute txosnetan ostiraletik larunbaterako gauean, eta larunbatean, abuztuak 23, giza kate batean parte hartzeko deia egin dute.
Irungo haztegi batek zaintza zerbitzua eskaintzen du bonsaientzat
Lana, oporrak edo osasun arrazoiak direla eta, gero eta gehiago dira zerbitzu hau erabiltzen dutenak. "Goi-denboraldian, abuztuan batez ere, haztegia ia beteta dugu", adierazi du Javier Lumbreras Irun Bonsaiko arduradunetako batek.
Arrantza-ontzi bat identifikatu dute Donostian legez kanpoko bazterkinak uretara botatzegatik
Guardia Zibilak Laredoko itsasontzi bati egotzi dio Monpaseko uretan 700 kilo boga isurtzea, Eguzki talde ekologistak salaketa jarri ostean.
Pedro Sanchezek Presidenteen Konferentziara eramango du suteen gaia, eta ministerio arteko batzorde bat sortuko du
Salamancako boluntario bat hil da eta jada bost dira baso-suteen ondorioz Espainian hildakoak
Antza denez, boluntario gisa parte hartu zuen Ciperez (Salamanca) herrian piztutako sutea itzaltzeko lanetan, eta kea arnasteagatik ospitaleratu eta egun batzuetara hil da.
Eusko Jaurlaritzak dituen egoitzetara bidean dira Gasteizko kaleetan bizi ziren maliarrak
Gasteizko kaleetan bizi ziren 50 maliarretako dozena bat inguru Eusko Jaurlaritzaren egoitzetara eramaten ari dira gaur goizetik. Horrela, aldi baterako irtenbidea eman nahi diete asilo-eskaerak izapidetzeko zain dauden pertsona horiei.
Suteek 600 milioi eurotik gorako kalteak eragin dituzte, Nekazari eta Abeltzain Erakundeen Koordinakundearen arabera
Javier Fatas COAG Nekazari eta Abeltzain Erakundeen Koordinakundeko ordezkariaren arabera, "hondamendi egoera" da Estatuko hainbat tokitan, 350.000 hektarea baino gehiago erre baitira, bereziki mendebaldean. Kaltetutako eremuen artean, laborantza, abeltzaintza edo baso aprobetxamendurako lurrak daudela azpimarratu du.
Calin erail duten gasteiztarraren gurasoak gaur iritsiko dira Kolonbiara
Ikerketak zabalik jarraitzen du eta lapurretarena da hipotesi nagusia.
18 sute daude aktibo Galizian, Gaztela eta Leonen eta Extremaduran, eta Jarillakoa egonkortu dute
Hiru foku berri hauteman dituzte Galizian, egoerak okerrera egin du Leongo Bierzo eskualdean eta herri gehiago husteko agindua eman dute. Guztira 403.171 hektarea erre dira 2025ean Espainian, Copernicusen arabera.