Aste Nagusia
PACMAk elkarretaratzea egin du Bilbon tauromakiaren aurka

18:00 - 20:00
Bilbo, gaur arratsaldean. Argazkia: EITB.

Dozenaka pertsona bildu dira gaur arratsaldean Bilboko Vista Alegre zezen-plazaren aurrean, Aste Nagusian antolatutako zezenketen aurka. PACMAk "tratu txarrik eta heriotzarik gabeko jai herrikoiak" egitearen aldeko apustua egin du, "kultura eta tradizioa animalien sufrimendurik gabe ospa daitezen".

