Cientos de personas se unen en una cadena humana en Bilbao para denunciar las agresiones sexistas durante la Aste Nagusia

A las 19:00 horas de este sábado representantes de las comparsas de Bilbao se han concentrado al Consistorio y han formdo, junto a cientos de ciudadanos que han acudido a la convocatoria, una cadena para protestar por las agresiones sexiatas y racistas, y para reclamar unas fiestas "sin ataques" de ningún tipo.
Euskaraz irakurri: Ehunka lagun batu dira Bilboko giza kate batean Aste Nagusian izandako eraso sexistak salatzeko
EITB

Una cadena humana que ha partido desde el Ayuntamiento de Bilbao, en un llamamiento realizado por Bilboko Konpartsak, ha denunciado las agresiones sexistas registradas durante las últimas jornadas en la capital vizcaína, que vive ya las últimas horas de su Aste Nagusia.

Durante la noche de este pasado viernes, la Policía municipal ha practicado cuatro detenciones, cuatro de ellas por tocamientos y una por violencia de género, y el jueves previo arrestó a un varón por tocamientos, mientras la Ertzaintza detuvo a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en la vía pública.

Bilboko Konpartsak activó ayer la segunda fase del protocolo contra varios casos de agresiones sexistas y celebró sendas caceroladas de protesta para advertir de que "no tolerarán ninguna agresión".

A las 19:00 horas de este sábado representantes de las comparsas de Bilbao se han concentrado al Consistorio y han formdo, junto a cientos de ciudadanos que han acudido a la convocatoria, una cadena para protestar por las agresiones sexistas y racistas, y para reclamar unas fiestas "sin ataques" de ningún tipo.

18:00 - 20:00
