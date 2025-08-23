Aste Nagusia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ehunka lagun batu dira Bilbon giza-kate batean, Aste Nagusian izandako eraso sexistak salatzeko

Larunbat honetan, 19:00etan, Bilboko konpartsetako ordezkariak Udaletxe parean elkartu dira eta giza-kate bat osatu dute, deialdiari erantzun dioten ehunka herritarrekin batera, eraso sexistengatik eta arrazistengatik protesta egiteko eta inolako "erasorik gabeko" jaiak eskatzeko.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Konpartsek deituta BIlboko Aste Nagusian azken orduetan izandako eraso sexistak salatu dituzte ehunka herritarrek giza-kate batean.

Ostiral gauean, Udaltzaingoak lau pertsona atxilotu ditu, horietako lau ukituak egiteagatik eta bat genero-indarkeriagatik, eta aurreko ostegunean gizon bat atxilotu zuen ukituak egiteagatik. Ertzaintzak, berriz, gizon bat atxilotu zuen bide publikoan emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita.

Bilboko Konpartsek hainbat eraso sexisten aurkako protokoloaren bigarren fasea aktibatu zutenostiralean, eta protestak egin dituzte bart "erasorik onartuko ez" dutela ohartarazteko.

Larunbat honetan, 19:00etan, Bilboko konpartsetako ordezkariak Udaletxe parean elkartu dira eta giza-kate bat osatu dute, deialdiari erantzun dioten ehunka herritarrekin batera, eraso sexistengatik eta arrazistengatik protesta egiteko eta inolako "erasorik gabeko" jaiak eskatzeko.

Feminismoa Bilbo Bilboko Aste Nagusia 2025 Manifestazioak Indarkeria matxista Jaiak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu