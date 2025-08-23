Migración
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Desaparecidas 12 personas migrantes tras saltar al agua cerca de la isla de Cabrera

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 12 migratzaile desagertu dira Cabrera uhartetik gertu uretara salto egin ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un total de 12 personas de origen magrebí que intentaban llegar a territorio español se encuentran en paradero desconocido tras saltar al agua desde una patera en la tarde del viernes cerca de Cabrera. En ella viajaban un total de 26 personas, según relataron los propios migrantes, de los cuales 12 estarían desaparecidos y 14 fueron rescatados. Se ha establecido un dispositivo de búsqueda en la zona. 

Migración Baleares Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más