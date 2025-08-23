Migrazioa
12 migratzaile desagertu dira Cabrera uhartetik gertu uretara salto egin ostean

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiar lurraldera iritsi nahian zebiltzan magrebtar jatorriko 12 pertsonaren bila ari dira, ostiral arratsaldean Cabreratik gertu patera batetik uretara salto egin eta desagertu zirenetik. Ontzian 26 pertsona zihoazen guztira, migratzaileek azaldu zutenez. Horietatik 12 desagertuta daude eta 14 erreskatatu dituzte. Martxan da bilaketa-dispositiboa. 

Migrazioa Balearrak Gizartea

