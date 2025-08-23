Bilbao
Gran ambiente en el segundo sábado de Aste Nagusia

Giro bikaina eta jendetza Bilboko Aste Nagusiko bigarren larunbatean
18:00 - 20:00
Multitud en el Arenal bilbaíno. Imagen tomada del vídeo.
Las calles de Bilbao han vivido el segundo sábado de Aste Nagusia con un gran ambiente, siendo los fines de semana, como es habitual, los días más multitudinarios de las fiestas.

