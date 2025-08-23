Bilbo
Giro bikaina Aste Nagusiko bigarren larunbatean

Giro bikaina eta jendetza Bilboko Aste Nagusiko bigarren larunbatean
18:00 - 20:00
Jendetza Bilboko Areatzan. Bideotik hartutako irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Giro bikaina sortu da Bilboko kaleetan Aste Nagusiko bigarren larunbatean. Ohikoa den bezala, asteburuak izaten dira jaietako egunik jendetsuenak.

