Homenaje a los fusilados en Valcaldera en 1936 en Pamplona y Cadreita

18:00 - 20:00
Homenaje a los fusilados en Valcaldera en 1936 en Pamplona y Cadreita.
Euskaraz irakurri: 1936an Valcalderan fusilatu zituztenei omenaldia Iruñean eta Cadreitan
author image

EITB

Última actualización

En el 89 aniversario de la matanza de estos 51 republicanos, familiares y representantes políticos se han vuelto a unir para rendir homenaje a estas personas, que eran destacados intelectuales y dirigentes del republicanismo y sindicalismo en Pamplona.

Memoria Histórica Navarra Franquismo Sociedad

