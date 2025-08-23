MEMORIA HISTORIKOA
1936an Valcalderan fusilatu zituztenei omenaldia Iruñean eta Cadreitan

18:00 - 20:00
1936an Iruñean eta Cadreitan Valcalderan fusilatu zituztenei omenaldia.
EITB

Azken eguneratzea

Frankistek hildako 51 errepublikano horien senideak eta ordezkari politikoak berriro elkartu dira sarraskiaren 89. urteurrenean omenaldia egiteko. Iruñeko errepublikanismoaren eta sindikalismoaren intelektualak eta buruzagi nabarmenak ziren.

Memoria Historikoa Nafarroa Frankismoa Gizartea

