Las carreteras vascas recuperan la normalidad tras una tarde intensa

El Departamento de Seguridad ha informado este sábado por la tarde de varios puntos de atención en las carreteras vascas.

Euskaraz irakurri: Trafiko mardula Gasteizen eta Armiñonen; Biriatu aldean garbitu egin da
Esta tarde de sábado se han registrado diversas incidencias en las carreteras vascas, en el contexto de la Operación Retorno. Vitoria-Gasteiz, Armiñón y Biriatu han sido los principales puntos de atención, aunque todos se han calmado hacia el anochecer.

Según ha confirmado el Departamento de Seguridad a EITB, la zona de Vitoria-Gasteiz ha sido una de las que más problemas ha generado a últimas horas de la tarde. Las retenciones se han originado en el kilómetro 352 de la A-1, en sentido Irun. El tráfico ha sido desviado inicialmente por el enlace N-622, pero más tarde se ha trasladado a la N-240, donde se han estimado retenciones de alrededor de 3 kilómetros.

También en Armiñón, en el enlace de la A-1 con la AP-1 en el kilómetro 328, las colas han alcanzado los 3 kilómetros en sentido Irun.

Por último, el Departamento de Seguridad ha dado por finalizadas las retenciones que se han generado esta tarde en el peaje de Biriatu y en dirección a Baiona.

