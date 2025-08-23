Esta tarde de sábado se han registrado diversas incidencias en las carreteras vascas, en el contexto de la Operación Retorno. Vitoria-Gasteiz, Armiñón y Biriatu han sido los principales puntos de atención, aunque todos se han calmado hacia el anochecer.

Según ha confirmado el Departamento de Seguridad a EITB, la zona de Vitoria-Gasteiz ha sido una de las que más problemas ha generado a últimas horas de la tarde. Las retenciones se han originado en el kilómetro 352 de la A-1, en sentido Irun. El tráfico ha sido desviado inicialmente por el enlace N-622, pero más tarde se ha trasladado a la N-240, donde se han estimado retenciones de alrededor de 3 kilómetros.

También en Armiñón, en el enlace de la A-1 con la AP-1 en el kilómetro 328, las colas han alcanzado los 3 kilómetros en sentido Irun.

Por último, el Departamento de Seguridad ha dado por finalizadas las retenciones que se han generado esta tarde en el peaje de Biriatu y en dirección a Baiona.