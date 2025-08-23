Euskal errepideek normaltasuna berreskuratu dute arratsalde nahasi baten ostean
Hainbat arretaguneren berri eman du Trafiko Zuzendaritzak larunbat arratsaldean.
Trafikoa nahasia izan da euskal errepideetan larunbat arratsaldean, itzulera-operazio betean. Gasteiz, Armiñon eta Biriatu izan dira arretagune nagusiak, baina dagoeneko guztietan konpondu dira gorabeherak.
Segurtasun Sailak EITBri baieztatu dionez, Gasteiz ingurua izan da arratsaldeko azken orduetan arazo gehien eman duen puntuetako bat. Hain zuzen ere, A-1 errepideko 352. kilometroan sortu dira pilaketak, Irungo noranzkoan. N-622 lotunetik bideratu dute trafikoa hasiera batean, baina N-240tik bideratu dute gero. 3 kilometrorainoko ilarak izan dira.
Armiñonen ere, A-1 errepideak 328. kilometroan AP-1arekin duen lotunean, 3 kilometroko ilarak izan dira Irungo noranzkoan.
Biriatuko ordainlekuan Baionara bidean arratsaldean sortu diren arazoak, berriz, berehala desagertu dira, Segurtasun Sailaren arabera.
