Un millón y medio de participantes y "más de 160" detenciones, balance de Aste Nagusia

El alcalde de Bilbao ha agradecido el trabajo realizado a los servicios municipales de limpieza, mantenimiento y jardinería.

(Foto de ARCHIVO) Cientos de personas durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2025, en el centro de la ciudad, a 16 de agosto de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Bilboko Aste Nagusia es la principal fiesta de Bilbao, que se celebra anualmente durante nueve días a partir del sábado siguiente al 15 de agosto. El inicio de las fiesta lo marca la lectura del pregón y el lanzamiento del txupín (cohete) por parte de la txupinera. Instantes después aparece en el balcón la gran Marijaia, personaje ficticio cuyo nombre significa señora de las fiestas, que presidirá las fiestas de la ciudad hasta que la quemen el último día. Iñaki Berasaluce / Europa Press 16 AGOSTO 2025;BILBOKO ASTE NAGUSIA;BILBO;FIESTA;ASTE NAGUSIA;SEMANA GRANDE;EUSKADI;FIESTA; 16/8/2025

El recinto de txosnas de Bilbao durante el primer fin de semana de fiestas. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha hecho un "muy buen balance" de la Aste Nagusia, que ha atraído a un millón y medio de personas, y ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Policía Municipal y la Ertzaintza durante Aste Nagusia, con "más de 160 personas detenidas". Lo ha hecho en el marco de una rueda de prensa ofecida este domingo en la Sociedad Bilbaína, tras la entrega del premio al ganador del concurso pirotécnico.

Ha comenzado su intervención agradeciendo el trabajo de los servicios municipales de limpieza, mantenimiento y jardinería, y "especialmente" a la Policía municipal y la Ertzaintza.

"No hemos tenido gravísimos casos de agresiones machistas, racistas u homófobas, y todas aquellas que han sido denunciadas han terminado con la detención del agresor. Todas", ha declarado Aburto, que ha precisado que en las fiestas de este año se han producido más detenciones con menos delitos denunciados que en la pasada edición. El motivo de ello, para Aburto, es la "labor de detención e investigación por parte de los cuerpos policiales".

También ha querido destacar los "más de 200 kilos de comida y otros productos incautados antes de su venta ilegal y peligrosa para la salud" en el recinto festivo y fuera de él durante Aste Nagusia, más del doble que en 2024.

Se trata de un primer balance que el alcalde de Bilbao ha ofrecido este domingo en su comparecencia ante los medios.

En cuanto a la participación total, ha explicado que "alrededor de un millón y medio de personas" ha acudido a Bilbao en su Aste Nagusia -ligeramente menos que en años anteriores-, y "decenas de miles de participantes" a las diversas actividades y espectáculos que han tenido lugar durante los días de fiesta.

En ese sentido ha agradecido "a las miles y miles de personas" que han participado "de forma responsable, cívica y divertida". "Zorionak Bilbao. Gracias a vosotras y vosotros hemos tenido una Aste Nagusia estupenda, unas fiestas multitudinarias, respetuosas y divertidas", ha añadido el alcalde.

El alcalde ha concluido diciendo que se ha recogido menos basura y ha habido más reciclaje, sin ofrecer por el momento datos cuantitativos, aunque el "reto" es "no limpiar más, sino ensuciar menos".

