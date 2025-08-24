El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha hecho un "muy buen balance" de la Aste Nagusia, que ha atraído a un millón y medio de personas, y ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Policía Municipal y la Ertzaintza durante Aste Nagusia, con "más de 160 personas detenidas". Lo ha hecho en el marco de una rueda de prensa ofecida este domingo en la Sociedad Bilbaína, tras la entrega del premio al ganador del concurso pirotécnico.



Ha comenzado su intervención agradeciendo el trabajo de los servicios municipales de limpieza, mantenimiento y jardinería, y "especialmente" a la Policía municipal y la Ertzaintza.



"No hemos tenido gravísimos casos de agresiones machistas, racistas u homófobas, y todas aquellas que han sido denunciadas han terminado con la detención del agresor. Todas", ha declarado Aburto, que ha precisado que en las fiestas de este año se han producido más detenciones con menos delitos denunciados que en la pasada edición. El motivo de ello, para Aburto, es la "labor de detención e investigación por parte de los cuerpos policiales".



También ha querido destacar los "más de 200 kilos de comida y otros productos incautados antes de su venta ilegal y peligrosa para la salud" en el recinto festivo y fuera de él durante Aste Nagusia, más del doble que en 2024.

Se trata de un primer balance que el alcalde de Bilbao ha ofrecido este domingo en su comparecencia ante los medios.