Imagen insólita: ¡Las vacas vuelven al corral en el último encierro de Falces!

Las vacas de Teodoro Vergara nos han dado una de las imágenes más insólitas del Pilónn de Falces. Y es que, en este último encierro, las res han vuelto al corral tras su salida. Este encierro ha sido uno de los más largos con 3 minutos y 22 segundos.
Momento exacto en el que las reses de Teodoro Vergara vuelven al corral. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Inoiz ikusi gabekoa: behiek buelta eman eta kortara itzuli dira Faltzesko azken entzierroan!
El último encierro del Pilón de Falces 2025 nos ha dejado uno de los momentos más curiosos de esta edición. Y es que, las reses de Teodoro Vergara han decidido dar la vuelta y volver a meterse en el corral, a escasos segundos de haber iniciado la marcha. Finalmente, el encierro ha concurrido con normalidad y sin ningún herido. Por su puesto, ha sido el encierro más largo de 2025: tres minutos y 22 segundos.

