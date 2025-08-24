Faltzesko azken entzierroa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Inoiz gertatu gabea: behiek buelta eman dute eta kortara itzuli dira

Las vacas de Teodoro Vergara nos han dado una de las imágenes más insólitas del Pilónn de Falces. Y es que, en este último encierro, las res han vuelto al corral tras su salida. Este encierro ha sido uno de los más largos con 3 minutos y 22 segundos.
18:00 - 20:00

Teodoro Vergararen abereek buelta eman dute eta kortara itzuli dira. Bideotik ateratako irudia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

2025eko Faltzesko Piloneko azken entzierroak aurtengo unerik bitxienetako bat utzi digu. Izan ere, Teodoro Vergararen behiek buelta eman, eta kortara itzultzea erabaki dute, aldapan behera hasi eta segundo gutxira. Azkenik, normaltasunez eta zauriturik gabe egin da entzierroa, 2025eko luzeena: 3 minutu eta 22 segundo.

Zazpigarren entzierro zorabiagarria Faltzesen, ezusteko sustoarekin
Pilongo entzierroa 2025 Gizartea Nafarroa Jaiak Uda

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu