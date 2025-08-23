Faltzesko Piloneko Entzierroak

Azkartasuna eta erorikoak protagonista Faltzesko zazpigarren entzierroan

El encierro ha durado 1 minuto y 12 segundos, y ha habido un arrollado.
18:00 - 20:00

2025eko Faltzesko Piloneko zazpigarren entzierroa. Bideotik ateratako irudia.

EITB

Azken eguneratzea

Faltzesko Piloneko zazpigarren entzierroa oso azkarra izan da, minutu bat eta 12 segundo iraun baitu. Behi batek aurrea hartu dio taldeari, eta korrikalari bat harrapatu du. Ohatilan eraman behar izan dute, baina badirudi ez direla zauri larriak eta sustoa anekdota besterik ez dela izango.

Faltzesko Piloiko seigarren entzierro zaila eta arriskutsua
Pilongo entzierroa 2025 Gizartea Nafarroa Jaiak Uda

