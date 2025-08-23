Pilón de Falces 2025
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Vertiginoso séptimo encierro en Falces, con un susto inesperado

El encierro ha durado 1 minuto y 12 segundos, y ha habido un arrollado.
18:00 - 20:00
Séptimo encierro del Pilón de Falces 2025. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Azkartasuna eta erorikoak protagonista Faltzesko zazpigarren entzierroan
author image

EITB

Última actualización

El séptimo encierro del Pilón de Falces se ha vivido a toda velocidad, con apenas 1 minuto y 12 segundos de carrera. Un toro se ha adelantado al grupo y ha arrollado a un corredor, que ha tenido que ser evacuado en camilla. Afortunadamente, todo apunta a que las heridas no revisten gravedad y el susto quedó en anécdota.

Complicado y peligroso sexto encierro del Pilón de Falces
Encierro del Pilón 2025 Sociedad Navarra Fiestas Verano

Más noticias sobre sociedad

Cargar más