Complicado y peligroso sexto encierro del Pilón de Falces

Sexto encierro del Pilón de Falces
18:00 - 20:00

Imagen del sexto encierro del Pilón de Falces 2025. Imagen extraída del vídeo.

Euskaraz irakurri: Korapilatsua eta arriskutsua, Faltzesko Piloneko seigarren entzierroa
author image

EITB

Última actualización

El sexto encierro del Pilón de Falces 2025 ha tenido una duración de un minuto y 7 segundos, protagonizado por la ganadería local Hípica Zahorí. En este, ha habido varias caídas durante el recorrido. Entre ellas, la de un toro al principio del mismo encierro, que ha generado que se creen dos grupos de toros.

Encierro del Pilón 2025 Sociedad Navarra Olite Fiestas Verano

