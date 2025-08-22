Entzierroa
Korapilatsua eta arriskutsua, Faltzesko Piloneko seigarren entzierroa

Sexto encierro del Pilón de Falces
18:00 - 20:00
Flaltzesko Piloneko bosgarren entzierroaren irudia. Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Faltzesko Piloneko seigarren entzierroak minutu bat eta 7 segundo iraun du, eta Hipica Zahoriko zezenak izan dira protagonista. Hainbat eroriko eta estropezu izan dira ibilbidean zehar. Horien artean, hasiera-hasieran zezen batek izandako erorikoa.

Pilongo entzierroa 2025 Gizartea Nafarroa Erriberri Jaiak Uda

