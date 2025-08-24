Aste Nagusia

Las calles de Bilbao siguen llenas de vida, a pocas horas del final de las fiestas

Las calles siguen llenas de vida en el último día de fiestas
18:00 - 20:00
Francis Díez, pregonero, y Olatz Agirre, txupinera. Imagen tomada del vídeo
Euskaraz irakurri: Bilboko kaleak bizi-bizirik dira oraindik, jaiak amaitzeko ordu gutxira
EITB

Última actualización

Los bilbaínos y bilbaínas aprovechan al máximo las últimas horas de la Aste Nagusia, antes de la quema de Marijaia. Gigantes, concurso gastronómico... ¡y hasta fiesta de la espuma! Ni el pregunero ni la txupinera se han querido perder las actividades del último día de fiestas. A pocas horas de la quema de Marijaia, las calles de la villa siguen llenas de vida.

