Aste Nagusia
Bilboko kaleak bizi-bizirik dira jaiak amaitzeko ordu gutxiren faltan

18:00 - 20:00
Francis Diez, pregoilaria, eta Olatz Agirre, txupinera. Bideotik hartutako irudia
EITB

Azken eguneratzea

Bilbotarrak ahalik eta gehien aprobetxatzen ari dira Aste Nagusiko azken orduak, Marijaia erre aurretik. Erraldoiak, lehiaketa gastronomikoa... eta apar festa izan dituzte gaur. Pregoilariak eta txupinerak ere ez dituzte azken eguneko hitzorduak galdu nahi izan. Bilboko kaleak bizi-bizirik daude Aste Nagusia amaitzeko ordu gutxiren faltan.

