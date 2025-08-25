INCENDIOS
Castilla y León inicia su tercera semana luchando contra los incendios forestales

Seis fuegos se mantienen en índice de gravedad potencial, y dos se han iniciado este mismo domingo, tras una evolución positiva que ha permitido bajar de nivel otros seis. No obstante, la subida de las temperaturas, acompañada del descenso de humedad y el viento, vuelve a complicar la situación.
Euskaraz irakurri: Gaztela eta Leonek baso-suteen aurkako hirugarren astea hasi du
