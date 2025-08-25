Gaztela eta Leonen baso-suteen aurkako hirugarren astea dute
Sei sutek larritasun maila gorenean jarraitzen dute, eta bi igande honetan bertan piztu dira. Azken egunetako bilakaera positiboari esker kontrolpean hartu dituzte beste sei. Hala ere, tenperaturen igoerak, hezetasunaren murrizketarekin eta haizearekin batera, egoera zailtzen du berriro.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gaztela eta Leoneko suteak larritasun-maila gorenekoak dira, bilakaera positiboa izan arren
Baso-sute kezkagarrienen artean, bost Leonen dira. Asturiasen, aldiz, egonkortu dituzte hiru sute handienak.
Egoera hobetu den arren, 15 sute aktibo daude oraindik eta su berriak pizteko arriskua handia da
Aurrerapausoak motelak dira Espainiako zenbait probintziatan oraindik itzali gabe dauden suteetan, horietako batzuk dagoeneko kontrolatutzat jo dituzten arren.
Marijaia erreta, amaitu egin da Aste Nagusia
Bederatzi egin luzeren ostean, bukatu egin da 2025eko Bilboko Aste Nagusia. Tradizioari jarraiturik, Marijaia erre eta Bilbok agur esan die jaiei, Francis Diez pregoilariaren abestiekin batera.
Gaskoia irakatsiko diete aurrenekoz haurrei Samatzeko eta Bidaxuneko eskoletan
Baionaldeko hizkuntza ofiziala izan zen lau mendez baina gaur egun galzorian dago. Okzitanieran jatorria duen hizkuntza sustatzeko hainbat ekimen dira martxan.
Gorpu bat aurkitu dute Nagoreko urtegian
Iruñera eraman dute, autopsia egitera, heriotza zerk eragin dion argitzeko. Biktimak 51 urte omen zituen.
Bilboko kaleak bizi-bizirik dira jaiak amaitzeko ordu gutxiren faltan
Bilbotarrak ahalik eta gehien aprobetxatzen ari dira Aste Nagusiko azken orduak, Marijaia erre aurretik. Erraldoiak, lehiaketa gastronomikoa... eta apar festa izan dituzte gaur. Pregoilariak eta txupinerak ere ez dituzte azken eguneko hitzorduak galdu nahi izan. Bilboko kaleak bizi-bizirik daude Aste Nagusia amaitzeko ordu gutxiren faltan.
Trafiko mardula A-1 errepidean, Gasteiz parean, itzulera-operazioaren ondorioz
Gainera, motozale bat larri zauritu da gaur arratsaldean N-622 errepidean, Zigoitia parean izandako istripu batean.
Aulki elektriko baten bateriak eztanda egin du Bilboko etxebizitza batean eta bost pertsona zauritu dira
Pertsona bat larri zauritu da sua saihesteko leihotik salto eginda, eta beste lau artatu behar izan dituzte kea arnasteagatik.
Ondarretako hondartzako harriak kenduko ditu Donostiako Udalak astelehen eta asteartean
Esku-hartzea eguraldiaren eta itsasoaren baldintzak egokiak badira egingo da, abuztuaren amaierako marea biziak aprobetxatuz eta gauez jardunez, hondartzako jendeak hondartzaz gozatu ahal izan dezan egunez.