SUTEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gaztela eta Leonen baso-suteen aurkako hirugarren astea dute

Seis fuegos se mantienen en índice de gravedad potencial, y dos se han iniciado este mismo domingo, tras una evolución positiva que ha permitido bajar de nivel otros seis. No obstante, la subida de las temperaturas, acompañada del descenso de humedad y el viento, vuelve a complicar la situación.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sei sutek larritasun maila gorenean jarraitzen dute, eta bi igande honetan bertan piztu dira. Azken egunetako bilakaera positiboari esker kontrolpean hartu dituzte beste sei. Hala ere, tenperaturen igoerak, hezetasunaren murrizketarekin eta haizearekin batera, egoera zailtzen du berriro.

Suteak Suhiltzaileak Espainia Espainiako gobernua Hondamendi naturalak Hondamendi naturalen biktimak Alerta Meteorologikoak Bero-boladak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu