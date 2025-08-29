Incendios forestales
Galicia amanece sin incendios activos por primera vez en agosto

La mejora del tiempo y el trabajo de los servicios de extinción han permitido controlar los grandes fuegos que asolaban la comunidad.
MONTERREI (OURENSE), 13/08/2025.- Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (Ourense). EFE/Brais Lorenzo
Incendio forestal en Ourense (Galicia). Foto: EFE.
Galicia amanece este viernes con un respiro tras semanas de emergencia: por primera vez desde que arrancó la oleada de incendios forestales este mes de agosto, no se registra ningún fuego activo en su territorio. El incendio de Casaio (Ourense), el último en mantenerse activo, ha sido dado por controlado en la tarde del jueves.

Con sus 5.000 hectáreas arrasadas, el de Casaio había sido uno de los fuegos más preocupantes de la comunidad, al propagarse desde Porto de Sanabria (Zamora). Junto a él, otros focos importantes como los de A Pobra do Brollón y Avión quedaron estabilizados el jueves, permitiendo que el parte diario de Medio Rural no incluya ya incendios activos de más de 20 hectáreas.

Este parte no mostraba una situación similar desde el 5 de agosto, en pleno inicio de la crisis de fuegos que ha dejado, según la Xunta, un saldo devastador: más de 96.000 hectáreas calcinadas, la mayoría en Ourense. 2025 se convierte así en el año con mayor superficie quemada en Galicia en lo que va de siglo.

El descenso de temperaturas y las precipitaciones en algunas comarcas han sido claves para frenar la expansión del fuego. Incendios históricos como el de Larouco, Chandrexa de Queixa y Xinzo de Limia ya están controlados o estabilizados, dando margen a la recuperación del terreno afectado.

Castilla y León y Asturias mantienen la vigilancia

En Castilla y León y Asturias aún persisten focos activos. En la primera, los fuegos de León y Zamora están estables, pero requieren vigilancia, mientras que en Asturias preocupa el incendio de San Antolín de Ibias, que ha obligado al desalojo de varios núcleos.

La evolución del fuego mejora, pero algunos focos siguen avanzando y surgen reproducciones
