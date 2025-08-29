Baso-suteak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Galizia sute aktiborik gabe, lehen aldiz abuztuan

Eguraldiaren aldaketak eta suhiltzaileen lanek lagundu dute komunitatean ziren sute handiak kontrolatzen.

MONTERREI (OURENSE), 13/08/2025.- Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (Ourense). EFE/Brais Lorenzo
Baso-sutea Ourensen (Galizia). Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Galiziak sute aktiborik gabe hasi du ostirala, larrialdiko asteen ostean: lehen aldiz abuztuan baso-suteak piztu zirenetik. Casaioko (Ourense) sutea, aktibo mantendu den azkena, kontrolatutzat eman dute ostegun arratsaldean.

5.000 hektarea kiskalita, Casaiokoa Galiziako su kezkagarrienetako bat izan da, Porto de Sanabriatik (Zamora) zabaldu baitzen. Horrekin batera, beste puntu garrantzitsu batzuk, hala nola A Pobra do Brollón eta Avion, egonkortu egin dira ostegunean zehar. Horrela, 20 hektarea baino gehiagoko sute aktiborik ez piztea ahalbidetu da.

Galiziak ez zuen antzeko egoerarik ikusten abuztuaren 5az geroztik. Xuntaren arabera, suteen eragina oso bortitza izan da: 96.000 hektarea baino gehiago kiskalita, gehienak Ourensen. Horrenbestez, Galizian mende honetan hektarea gehien erre dituen urtea da honakoa.

Zenbait eskualdetan tenperaturen jaitsiera eta prezipitazioak funtsezkoak izan dira suaren hedapena geldiarazteko. Larouco, Chandrexa de Queixa eta Xinzo de Limia bezalako sute historikoak kontrolatuta edo egonkortuta daude jada, kaltetutako lurra berreskuratzeko aukera emanez.

Gaztela eta Leonek eta Asturiasek zaintzari eutsi diote

Gaztela eta Leonen eta Asturiasen, aldiz, oraindik ere foku aktiboak daude. Lehenengoan, Leongo eta Zamorako suak egonkor daude; Asturiasen, berriz, Ibiasko San Antolineko sutea da kezkagarria, hainbat herrigune hustu behar izan baitituzte.

Suaren bilakaera hobetu egiten da, baina foku batzuek aurrera egiten jarraitzen dute eta erreprodukzioak sortzen dira
Suteak Gizartea Hondamendi naturalen biktimak Espainia Galizia Hondamendi naturalak

Gizarteari buruzko albiste gehiago

GRAFCAV2012. PAMPLONA, 28/08/2025.- Periodistas navarros visibilizan su apoyo a los profesionales de los medios de comunicación que realizan su labor en Palestina y a la libertad de prensa y su rechazo a los ataques de los que están siendo objeto. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

200 komunikazio-profesionalek prentsaren aurkako Gazako sarraskia salatu dute Iruñean 

Gazteluko plazan bildutako profesionalek manifestu bat irakurri dute hiru neurri nagusi eskatzeko: kazetarien eta hedabideetako langileen aurkako erasoak berehala bertan behera uztea; hilketa bakoitzari buruzko nazioarteko ikerketa independenteak irekitzea; eta kaltetutako lurralde guztietan prentsak, tokikoak zein nazioartekoak, askatasunez zirkulatzeko eta lan egiteko berme eraginkorrak ematea.
Gehiago kargatu