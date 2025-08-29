Galizia sute aktiborik gabe, lehen aldiz abuztuan
Eguraldiaren aldaketak eta suhiltzaileen lanek lagundu dute komunitatean ziren sute handiak kontrolatzen.
Galiziak sute aktiborik gabe hasi du ostirala, larrialdiko asteen ostean: lehen aldiz abuztuan baso-suteak piztu zirenetik. Casaioko (Ourense) sutea, aktibo mantendu den azkena, kontrolatutzat eman dute ostegun arratsaldean.
5.000 hektarea kiskalita, Casaiokoa Galiziako su kezkagarrienetako bat izan da, Porto de Sanabriatik (Zamora) zabaldu baitzen. Horrekin batera, beste puntu garrantzitsu batzuk, hala nola A Pobra do Brollón eta Avion, egonkortu egin dira ostegunean zehar. Horrela, 20 hektarea baino gehiagoko sute aktiborik ez piztea ahalbidetu da.
Galiziak ez zuen antzeko egoerarik ikusten abuztuaren 5az geroztik. Xuntaren arabera, suteen eragina oso bortitza izan da: 96.000 hektarea baino gehiago kiskalita, gehienak Ourensen. Horrenbestez, Galizian mende honetan hektarea gehien erre dituen urtea da honakoa.
Zenbait eskualdetan tenperaturen jaitsiera eta prezipitazioak funtsezkoak izan dira suaren hedapena geldiarazteko. Larouco, Chandrexa de Queixa eta Xinzo de Limia bezalako sute historikoak kontrolatuta edo egonkortuta daude jada, kaltetutako lurra berreskuratzeko aukera emanez.
Gaztela eta Leonek eta Asturiasek zaintzari eutsi diote
Gaztela eta Leonen eta Asturiasen, aldiz, oraindik ere foku aktiboak daude. Lehenengoan, Leongo eta Zamorako suak egonkor daude; Asturiasen, berriz, Ibiasko San Antolineko sutea da kezkagarria, hainbat herrigune hustu behar izan baitituzte.
