Será noticia: Reunión Illa-Puigdemont, estudio de la OMS sobre salud mental y presentación de la nueva temporada de ETB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 2 de septiembre de 2025:

- Reunión Illa-Puigdemont: El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá esta tarde con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas. El Govern de la Generalitat ha informado del encuentro, que tendrá lugar a las 16:30 horas. La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento de Illa como presidente, será a puerta cerrada.

- Salud mental: La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentará un nuevo atlas sobre la salud mental en el mundo. La presentación tendrá lugar a las 10:00 horas.

- Nueva programación de ETB: En el marco de FesTVal, Euskal Irrati Telebista presenta su nueva programación. En acto, que tendrá lugar a las 11:00 horas en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, será conducido por el director de ETB, Unai Iparragirre.