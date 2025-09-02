Será noticia: Reunión Illa-Puigdemont, estudio de la OMS sobre salud mental y presentación de la nueva temporada de ETB
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 2 de septiembre de 2025:
- Reunión Illa-Puigdemont: El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá esta tarde con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas. El Govern de la Generalitat ha informado del encuentro, que tendrá lugar a las 16:30 horas. La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento de Illa como presidente, será a puerta cerrada.
- Salud mental: La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentará un nuevo atlas sobre la salud mental en el mundo. La presentación tendrá lugar a las 10:00 horas.
- Nueva programación de ETB: En el marco de FesTVal, Euskal Irrati Telebista presenta su nueva programación. En acto, que tendrá lugar a las 11:00 horas en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, será conducido por el director de ETB, Unai Iparragirre.
Albiste gehiago aktualitatea
Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno
La Consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco comparece ante los medios para informar sobre los asuntos tratados en la reunión.
Hospitalizado un menor tras sufrir un golpe de calor en las piscinas de El Fango en Bilbao
Varios menores más tuvieron que ser atendidos el domingo en las mismas piscinas por golpes de calor, mareos y ataques de ansiedad. El suceso se produjo sobre las 16:00 horas, y las piscinas se reabrieron a las 19:30 horas.
Muere el menor hospitalizado tras sufrir un golpe de calor en las piscinas de El Fango en Bilbao
El niño de 11 años perdió el conocimiento el domingo y le tuvieron practicar una RCP. Varios menores más tuvieron que ser atendidos en las mismas piscinas por golpes de calor, mareos y ataques de ansiedad.
Martínez explica que la nueva organización del departamento de Salud y Osakidetza busca "un cambio de cultura", "nuevos enfoques" y "la modernización del sistema"
En palabras del consejero de Salud, los líderes del nuevo sistema de salud público se han de comprometer a “asumir e implementar más innovación, modificar las dinámicas organizativas y de relación entre personas… un cambio de cultura en el conjunto del sistema”.
Pradales reclama junto a Illa el reconocimiento oficial del euskera, catalán y gallego en la Unión Europea
El lehendakari ha enviado una carta junto a Salvador Illa en la que subrayan que ha llegado el momento de culminar un proceso de cuatro décadas y hacer oficiales en las instituciones europeas las lenguas cooficiales del Estado español. “Cuarenta años después, ha llegado el momento de culminar ese proceso”, han subrayado.
Presentación de Orain, en directo
Acto de presentación de orain.eus, el nuevo servicio digital de noticias de EITB, a partir de las 18:30 horas.
El PNV rompe las negociaciones iniciadas con el PSE-EE para blindar el euskera en el acceso al empleo público
Fuentes jeltzales han adelantado que el PNV abordará la cuestión en solitario e intentará modificar la Ley de Empleo Público para garantizar por ley la exigencia del euskera en las convocatorias públicas de empleo.
Nace orain.eus, la nueva web del servicio digital de información de EITB
Todo el rigor y la cercanía de los servicios informativos de EITB de siempre, en su nuevo espacio digital.
Iriarte: ''EH Bildu tiene tolerancia cero ante la corrupción''
Maddalen Iriarte ha afirmado en Euskadi Irratia que la credibilidad que Pedro Sánchez ha dado al informe de la UCO desde el principio les ha sorprendido.