Tres días de luto en Okondo por la muerte de dos jóvenes en accidente de tráfico
El Ayuntamiento de Okondo ha declarado tres días de luto oficial "como muestra de dolor y respeto" tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico donde, además, otras dos jóvenes han resultado heridas.
El siniestro tuvo lugar de madrugada, a la 1:00, en la carretera A-3632, a su paso por el municipio alavés. El vehículo, en el que viajaban dos mujeres y dos hombres jóvenes, se ha salido de la calzada y ha quedado volcado en la vía, según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad.
"Queremos expresar nuestra más sincera condolencia y solidaridad a familiares y seres queridos, así como a toda la vecindad que comparte este sentimiento de pérdida", ha señalado el Consistorio.
Durante los tres días de luto, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Jon Escuza, alcalde de Okondo: “El pueblo está destrozado”
Tras el fallecimiento de dos jóvenes de Okondo esta pasada madrugada en un accidente de tráfico, el alcalde del municipio alavés, Jon Escuza, ha mostrado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha pedido respeto.
