Álava
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tres días de luto en Okondo por la muerte de dos jóvenes en accidente de tráfico

El Ayuntamiento ha decretado el luto oficial "como muestra de dolor y respeto" ante las familias y seres queridos de los jóvenes. Otras dos personas están heridas.
Dolua Okondon (Araba) bi gazte hil diren istripuagatik
Banderas a media asta en Okondo. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Hiru dolu-egun Okondon, bi gazte trafiko-istripuan hiltzeagatik

Última actualización

El Ayuntamiento de Okondo ha declarado tres días de luto oficial "como muestra de dolor y respeto" tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico donde, además, otras dos jóvenes han resultado heridas.

El siniestro tuvo lugar de madrugada, a la 1:00, en la carretera A-3632, a su paso por el municipio alavés. El vehículo, en el que viajaban dos mujeres y dos hombres jóvenes, se ha salido de la calzada y ha quedado volcado en la vía, según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad.

"Queremos expresar nuestra más sincera condolencia y solidaridad a familiares y seres queridos, así como a toda la vecindad que comparte este sentimiento de pérdida", ha señalado el Consistorio.

Durante los tres días de luto, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Jon Escuza, alcalde de Okondo: “El pueblo está destrozado”

EITB

Tras el fallecimiento de dos jóvenes de Okondo esta pasada madrugada en un accidente de tráfico, el alcalde del municipio alavés, Jon Escuza, ha mostrado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha pedido respeto.  

18:00 - 20:00
Jon Escuza, alcalde de Okondo: “El pueblo está destrozado”
Fallece un joven de 17 años y otros dos, de 18 y 19, resultan heridos graves en un accidente en Okondo
Jon Escuza, alcalde de Okondo: “El pueblo está destrozado”
Araba-Álava Accidentes de Tráfico Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más