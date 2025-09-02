Hiru dolu-egun Okondon, bi gazte trafiko-istripuan hil ostean
Udalak "samina eta errespetua" adierazi nahi du erabakiaren bitartez. Istripuan beste bi pertsona zaurituta dira.
Okondoko Udalak hiru dolu-egun izendatu ditu, trafiko istripuan hil diren bi gazteekiko “samina eta errespetua adieraziz”. Istripuan, gainera, beste bi gazte zauritu dira.
Ezbeharra goizaldean gertatu da, 1:00etan, A-3632 errepidean, Arabako udalerrian. Bi emakume eta bi gizon gazte zihoazen ibilgailuan. Segurtasun Sailak emandako datuen arabera, autoa errepidetik atera eta irauli egin da.
"Gure dolumin eta elkartasunik beroena adierazi nahi diegu senide eta pertsona maiteei, baita galera sentimendu hau konpartitzen duen auzotasun guztiari ere", adierazi du Udalak.
Hiru dolu-egunetan zehar, udal eraikinetako banderak haga erdian egongo dira.
TRAFIKO-ISTRIPUA
Jon Escuza, Okondoko alkatea: "Herria lur jota dago"
Okondoko bi gazte hil dira gaur goizaldean trafiko-istripu batean, eta herria lur jota dago. Jon Escuza herri horretako alkateak alkateak doluminak helarazi dizkie biktimen familiei eta errespetua eskatu du.
