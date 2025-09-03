Aburto entiende la protesta "pacífica" en La Vuelta ante el "genocidio atroz en Gaza", pero no que se produzcan situaciones "incívicas"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha dicho en una entrevista realizada este miércoles en Radio Euskadi que entiende la protesta "pacífica" contra la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta a su paso por la Villa ante el "genocidio atroz en Gaza", pero no que se produzcan situaciones "incívicas".

La Vuelta llega este miércoles a Bizkaia con una mirada puesta en lo que suceda en las carreteras. La iniciativa ciudadana Gernika-Palestina ha llamado a movilizarse en favor de Palestina y contra la presencia del equipo de Israel para denunciar la situación en Gaza. La más significativa será sobre las 16:00 horas en Gran Vía, durante el primer paso de los ciclistas por meta. Allí han llamado a la ciudadanía a personarse con banderas y símbolos propalestinos.

Aburto ha afirmado que no le preocupan "como tal las protestas". En ese sentido, ha asegurado que "el hecho de que haya banderas palestinas es algo absolutamente comprensible dada la situación de auténtica atrocidad que se está viviendo en Gaza por ese genocidio atroz que está causando el estado de Israel" y, desde ese punto de vista, ha dicho entender la "protesta pacífica".

"Lo que no creo que deba ocurrir, porque la imagen de Bilbao sería mala, es intentar otro tipo de situaciones de carácter más incívico", ha advertido. No obstante, Aburto espera que la carrera ciclista discurra con normalidad.

La Vuelta, además de un gran evento deportivo, está siendo escaparate de reivindicaciones. Ayer, por ejemplo, durante la 10ª etapa de La Vuelta que transcurrió por Navarra, dos manifestantes fueron identificados tras lanzarse a la carretera, a la altura de Lumbier, con el objetivo de cortar el pelotón.