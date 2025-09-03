PALESTINA
Aburtok “Gazako genozidio izugarriaren” aurrean Vuelta dela egindako protesta-ekimen bakezaleak ulertzen ditu, ez, ordea, "gizabidegabekeriak"

Gernika-Palestina herri-ekimenak mobilizazioak deitu ditu gaur, Bilbon, Palestinaren alde eta Israel-Premier Tech txirrindulari taldearen aurka, Vueltaren testuinguruan.

PARQUE DE LA NATURALEZA SENDAVIVA (NAVARRA), 02/09/2025.- Varios ciclistas durante la décima etapa de La Vuelta a España, entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva (Navarra) y final en el Ferial Larra Belagua. EFE/Javier Lizón

Vuelta, Nafarroan zehar. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Radio Euskadin asteazken honetan egindako elkarrizketan adierazi du ulertu egiten dituela Israel-Premier Tech txirrindulari taldearen aurkako protesta-ekimen bakezaleak, "Gazako genozidio izugarriaren" aurrean; ez, ordea, "gizabidegabekeriak".

Asteazken honetan iritsiko da Vuelta Bizkaira, eta begi guztiak errepidean jarrita daude; izan ere, Gernika-Palestina herri-ekimenak Palestinaren alde eta Israelgo taldearen presentziaren aurka mobilizatzeko deia egin baitie herritarrei, Gazako egoera salatzeko asmoz. Protesta nagusia 16:00ak aldera izango da, Kale Nagusian, txirrindulariek helmugatik egiten duten lehen itzulian.

Aburtok nabarmendu du ez dagoela protestekin kezkaturik eta ulertzen duela "Palestinako banderak" ibilbide parean zabaltzea, Israel Gazan eragiten ari den genozidio izugarriaren aurrean. Baina gaitzetsi egin du gizalegearen aurkako edozein jarrera, horrek "Bilboren irudi txarra emango lukeela" arguadiatuta. Hala ere, Bilboko alkaterak uste du lasterketa normaltasunez burutuko dela Bizkaiko hiriburuan.

Azken egunotan, Vuelta, kirol ekitaldi handia izateaz gainera, aldarrikapenen erakuslehio ere bihurtu da. Atzo, esaterako, Nafarroan zehar egin zen 10. etapan, Palestinako banderak ikusi ziren nonnahi errepidean, eta bi manifestari identifikatu zituzten, errepidera jauzi egin zuten eta, lasterketa geldiarazteko asmoz, Irunberri parean.

