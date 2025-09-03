La plataforma Gernika-Palestina valora las movilizaciones: “Palestina ha ganado esta etapa”
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que Euskal Herria ha demostrado "ser un referente mundial en la lucha por los derechos, la solidaridad y la libertad de los pueblos".
La plataforma Gernika-Palestina cree que "se puede decir que Palestina ha ganado la etapa" de este miércoles de La Vuelta 2025, aunque insiste en que hay que "multiplicar los compromisos en contra del genocidio" con nuevas movilizaciones.
Gernika-Palestina ha hecho estas afirmaciones en una nota tras la decisión de la dirección de La Vuelta de tomar los tiempos a 3 kilómetros de la meta y no proclamar un ganador de la etapa ante posibles incidentes en la línea de llegada, tras las protestas contra la presencia del Israel-Premier Tech en la carrera y contra la situación que vive la población de Gaza.
"Los ciclistas con las reuniones previas a la etapa, los aficionados con sus símbolos por doquier, los representantes institucionales con sus declaraciones... son conscientes de que el equipo Israel no es bienvenido y lo ocurrido en la etapa de hoy demuestra claramente que el sportwashing no es el camino", destaca el colectivo.
Insiste en que "el objetivo era y sigue siendo único: excluir a Israel-Premier Tech de La Vuelta y excluir de todas las competiciones deportivas a todos los equipos israelíes, embajadores del apartheid y el genocidio".
Asimismo, Gernika-Palestina llama a la sociedad vasca a participar en las concentraciones y caceroladas que llevará a cabo este viernes ante los ayuntamientos, de las que dará más detalles en una rueda este jueves en San Sebastián, en la que también hará balance de las movilizaciones de ayer y hoy.
Otegi: “Euskal Herria ha demostrado con sus protestas ser un referente mundial en la solidaridad"
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que, con las protestas realizadas en Bilbao este miércoles en solidaridad con Palestina, Euskal Herria ha demostrado "ser un referente mundial en la lucha por los derechos, la solidaridad y la libertad de los pueblos".
Por su parte, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado los "comportamientos incívicos" que han obligado a adelantar el final de la etapa y que "atentan contra la seguridad y la convivencia", y ha mostrado su "bochorno" después de que EH Bildu "presuma" de lo sucedido, en alusión a lo dicho por su secretario general.
Más noticias sobre sociedad
El Gobierno Vasco siente "bochorno" de que políticos de EH Bildu presuman de las protestas contra Israel
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha lamentado los "comportamientos incívicos" que se han producido en la meta La Vuelta, en Bilbao, pues han puesto "en riesgo la seguridad y la convivencia".
El Gobierno Vasco destina 50 millones de euros al programa de ayudas a grupos de investigación universitaria 2026-2029
Se prevé que, con el incremento presupuestario del 20% en esta convocatoria, los beneficiarios aumenten hasta los 250.
"Así Se Escribe Un Crimen", serie documental sobre los casos de crónica negra más impactantes de Euskadi
La producción es una alianza entre EITB y El Correo (Vocento), que recoge los relatos de periodistas de ambos medios que cubrieron estos sucesos, brindando una perspectiva auténtica y en primera persona.
Se cumplen veinte años de la celebración de la primera boda homosexual en Hego Euskal Herria
Fue en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 3 de septiembre de 2005. Ha sido la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, la que lo ha recordado en redes sociales, al ser ella misma la edil que oficializó el enlace.
Fallece el conductor de un vehículo tras chocar contra un camión en la N-113 en Fitero
El accidente ha ocurrido este miércoles a la mañana, cuando un camión y un turismo han colisionado. La Policía Foral investiga las causas del siniestro.
Condenado a un año de cárcel y dos sin ir al fútbol por los insultos racistas a Iñaki Williams
La Fiscalía pedía dos años de prisión y cinco de prohibición a estadios de fútbol para el acusado de proferir gritos racistas a Iñaki Williams en enero de 2020, pero finalmente han alcanzado un acuerdo.
Aburto entiende la protesta "pacífica" en La Vuelta ante el "genocidio atroz en Gaza", pero no que se produzcan situaciones "incívicas"
La iniciativa ciudadana Gernika-Palestina ha llamado a movilizarse a las 16:00 horas en Gran Vía de Bilbao, durante el primer paso de los ciclistas por meta, en favor de Palestina y contra la presencia del equipo ciclista Israel-Premier Tech en la carrera.
Detenido un hombre en Galdakao acusado de un delito contra la libertad sexual
El pasado sábado una mujer interpuso la denuncia y el hombre fue arestado. Se le imputa un delito contra la libertad sexual. El arrestado pasó al día siguiente a disposición judicial.
Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
El fuego ha quedado extinguido, aunque en el lugar se encuentra un retén de bomberos.