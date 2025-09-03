La plataforma Gernika-Palestina valora las movilizaciones: “Palestina ha ganado esta etapa”

La plataforma Gernika-Palestina cree que "se puede decir que Palestina ha ganado la etapa" de este miércoles de La Vuelta 2025, aunque insiste en que hay que "multiplicar los compromisos en contra del genocidio" con nuevas movilizaciones.

Gernika-Palestina ha hecho estas afirmaciones en una nota tras la decisión de la dirección de La Vuelta de tomar los tiempos a 3 kilómetros de la meta y no proclamar un ganador de la etapa ante posibles incidentes en la línea de llegada, tras las protestas contra la presencia del Israel-Premier Tech en la carrera y contra la situación que vive la población de Gaza.

"Los ciclistas con las reuniones previas a la etapa, los aficionados con sus símbolos por doquier, los representantes institucionales con sus declaraciones... son conscientes de que el equipo Israel no es bienvenido y lo ocurrido en la etapa de hoy demuestra claramente que el sportwashing no es el camino", destaca el colectivo.

Insiste en que "el objetivo era y sigue siendo único: excluir a Israel-Premier Tech de La Vuelta y excluir de todas las competiciones deportivas a todos los equipos israelíes, embajadores del apartheid y el genocidio".

Asimismo, Gernika-Palestina llama a la sociedad vasca a participar en las concentraciones y caceroladas que llevará a cabo este viernes ante los ayuntamientos, de las que dará más detalles en una rueda este jueves en San Sebastián, en la que también hará balance de las movilizaciones de ayer y hoy.

Otegi: “Euskal Herria ha demostrado con sus protestas ser un referente mundial en la solidaridad"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que, con las protestas realizadas en Bilbao este miércoles en solidaridad con Palestina, Euskal Herria ha demostrado "ser un referente mundial en la lucha por los derechos, la solidaridad y la libertad de los pueblos".

Por su parte, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado los "comportamientos incívicos" que han obligado a adelantar el final de la etapa y que "atentan contra la seguridad y la convivencia", y ha mostrado su "bochorno" después de que EH Bildu "presuma" de lo sucedido, en alusión a lo dicho por su secretario general.