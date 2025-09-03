Itzulia
Gernika-Palestina plataformak mobilizazioak baloratu ditu: "Palestinak etapa hau irabazi du"

Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi du Euskal Herria "erreferente" dela "herrien eskubideen, elkartasunaren eta askatasunaren aldeko borrokan".

BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina por lo que ha tenido que intervenir la Ertzaintza y modificar la línea de meta. EFE/Luis Tejido
Israelen aurkako protesta Vueltako helmugan, Bilbon. Argazkia: EFE
EITB

Gernika-Palestina plataformak uste du "esan daitekeela Palestinak irabazi duela etapa" 2025eko Vueltan, baina azpimarratu du "genozidioaren aurkako konpromisoak biderkatu" behar direla mobilizazio berriekin.

"Txirrindulariak etaparen aurreko bilerekin, zaleak euren ikurrekin nonahi, erakundeetako ordezkariak euren adierazpenekin... jakitun dira Israel taldea ez dela ongi etorria eta gaurko etapan gertatutakoak argi eta garbi erakusten du sportwashing-a ez dela bidea", azpimarratu du plataformak ohar batean.

Azpimarratu duenez, "helburua bakarra zen eta hala izaten jarraitzen du: Israel-Premier Tech Vueltatik kanpo uztea eta Israelgo talde guztiak, apartheid eta genozidioaren enbaxadoreak, kirol lehiaketa guztietatik kanpo uztea".

Era berean, Gernika-Palestinak dei egiten dio euskal gizarteari ostiral honetan udaletxeen aurrean egingo dituen elkarretaratze eta kazeroladetan parte hartzera. Horren xehetasun gehiago emango ditu ostegun honetan Donostian egingo duen prentsaurrekoan, eta atzoko eta gaurko mobilizazioen balantzea ere egingo du.

Otegi: "Euskal Herriak elkartasunean erreferente dela erakutsi du bere protestekin"

Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi duenez, Palestinari elkartasuna adierazteko Bilbon asteazken honetan egindako protestekin, “Euskal Herriak gaur berriro ere demostratu du erreferente bat dela mundu mailan herrien eskubideen, elkartasunaren eta askatasunaren aldeko borrokan”.

Kontrara, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak deitoratu egin ditu etaparen amaiera aurreratzera behartu duten "gizalegearen kontrako portaerak", "segurtasunaren eta bizikidetzaren aurkakoak" direlakoan, eta "lotsa" sentitu du, EH Bilduk gertatutakoaz "harrotuta" agertu ostean, idazkari nagusiak esandakoari erreferentzia eginez.

