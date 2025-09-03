Gernika-Palestina plataformak mobilizazioak baloratu ditu: "Palestinak etapa hau irabazi du"
Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi du Euskal Herria "erreferente" dela "herrien eskubideen, elkartasunaren eta askatasunaren aldeko borrokan".
Gernika-Palestina plataformak uste du "esan daitekeela Palestinak irabazi duela etapa" 2025eko Vueltan, baina azpimarratu du "genozidioaren aurkako konpromisoak biderkatu" behar direla mobilizazio berriekin.
"Txirrindulariak etaparen aurreko bilerekin, zaleak euren ikurrekin nonahi, erakundeetako ordezkariak euren adierazpenekin... jakitun dira Israel taldea ez dela ongi etorria eta gaurko etapan gertatutakoak argi eta garbi erakusten du sportwashing-a ez dela bidea", azpimarratu du plataformak ohar batean.
Azpimarratu duenez, "helburua bakarra zen eta hala izaten jarraitzen du: Israel-Premier Tech Vueltatik kanpo uztea eta Israelgo talde guztiak, apartheid eta genozidioaren enbaxadoreak, kirol lehiaketa guztietatik kanpo uztea".
Era berean, Gernika-Palestinak dei egiten dio euskal gizarteari ostiral honetan udaletxeen aurrean egingo dituen elkarretaratze eta kazeroladetan parte hartzera. Horren xehetasun gehiago emango ditu ostegun honetan Donostian egingo duen prentsaurrekoan, eta atzoko eta gaurko mobilizazioen balantzea ere egingo du.
Otegi: "Euskal Herriak elkartasunean erreferente dela erakutsi du bere protestekin"
Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi duenez, Palestinari elkartasuna adierazteko Bilbon asteazken honetan egindako protestekin, “Euskal Herriak gaur berriro ere demostratu du erreferente bat dela mundu mailan herrien eskubideen, elkartasunaren eta askatasunaren aldeko borrokan”.
Kontrara, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak deitoratu egin ditu etaparen amaiera aurreratzera behartu duten "gizalegearen kontrako portaerak", "segurtasunaren eta bizikidetzaren aurkakoak" direlakoan, eta "lotsa" sentitu du, EH Bilduk gertatutakoaz "harrotuta" agertu ostean, idazkari nagusiak esandakoari erreferentzia eginez.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Jaurlaritzak “lotsa” sentitu du EH Bilduko politikariek Israelen kontrako protestak erreferentziatzat hartzeagatik
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak deitoratu duenez, Vueltaren Bilboko helmugan “segurtasuna eta elkarbizitza arriskuan” jarri dituzten “gizabidezkoak ez diren jokabideak” izan dira.
Jaurlaritzak 50 milioi euro banatuko ditu 2026-2029 tartean, unibertsitate-ikerketa sustatzeko
Aurreikuspenen arabera, deialdi honetan aurrekontua % 20 handituta, onuradunak 250 izango dira.
"Así se escribe un crimen", Euskadiko kronika beltzeko kasurik izugarrienei buruzko dokumental saila, ETB2n
Ekoizpena EITBren eta El Correoren (Vocento) arteko lankidetzak emandako fruitua da. Bi hedabideetako kazetarien kontakizunak biltzen ditu, gertakari horiei buruzkoak, eta zer gertatu zen azalduko dute, bertatik bertara.
Hogei urte dira Hego Euskal Herrian sexu berekoen arteko lehen ezkontza ospatu zenetik
Gasteizko udaletxean egin zen, 2005eko irailaren 3an. Beatriz Artolazabal alkateordeak ekarri du gogora egun hura, sare sozialetan. Izan ere, berak zuzendu zuen ezkontza, zinegotzi zebilen eta.
Gizon bat hil da N-113 errepidean, Fiteron, kamioi baten aurka talka eginda
Istripua asteazken goizean jazo da. Ibilgailu batek eta kamioi batek elkarren aurka talka egin dute. Foruzaingoak ikerketa abiatu du, istripuaren nondik norakoak argitzeko.
Urtebeteko espetxe zigorra eta futbol zelaietara bi urtez sartzeko debekua, Iñaki Williamsi irain arrazistak egiteagatik
Fiskaltzarekin akordio batera iritsita, akusatuak gertaerak aitortu egin ditu. Hala, hasierako zigor eskaera murriztu diote, eta irain arrazistak egiteagatik bete beharko ez duen urtebeteko espetxe zigorra ezarri diote. Epaileak 1.080 euroko kalte-ordaina eta futbol zelaietara bi urtez sartzeko debekua ezarri dio.
Aburtok “Gazako genozidio izugarriaren” aurrean Vuelta dela egindako protesta-ekimen bakezaleak ulertzen ditu, ez, ordea, "gizabidegabekeriak"
Gernika-Palestina herri-ekimenak mobilizazioak deitu ditu gaur, Bilbon, Palestinaren alde eta Israel-Premier Tech txirrindulari taldearen aurka, Vueltaren testuinguruan.
Gizon bat atxilotu dute Galdakaon, sexu-askatasunaren aurkako delitua egotzita
Emakumezko batek erasoa salatu zuen larunbatean, eta egun horretan bertan atxilotu zuten gizonezkoa, sexu-askatasunaren aurkako delitua egotzita. Igandean, epailearen esku utzi zuten.
Irungo enpresa batean izandako suteak kalte larriak eragin ditu, eta pertsona bat ospitalean da, kea arnasteagatik
Sua itzali dute, baina suhiltzaile talde bat bertan dago, badaezpada.