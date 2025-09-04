Incidentes en La Vuelta
Palestinarekin Elkartasuna llama a concentrarse esta tarde en Bilbao en solidaridad con los detenidos en las protestas en La Vuelta

El colectivo ha calificado la suspensión del final previsto en la Gran Vía de Bilbao como "una victoria a favor del pueblo palestino" que cree que "puede ser un primer paso para la expulsión del equipo sionista IPT". Asimismo, ha lamentado que el consejero de Seguridad Bingen Zupiria "criminalice acciones en favor de Palestina".
BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina. EFE/Miguel Toña
Imagen de las protestas en el tramo final de La Vuelta en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Palestinarekin Elkartasuna plataformak elkarretaratzea deitu du arratsalderako Bilbon, Vueltako protestetan atxilotutakoei babesa adierazteko
author image

EITB

Última actualización

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha convocado una concentración este jueves en Bilbao para "mostrar solidaridad a las personas detenidas y heridas" en las protestas que se llevaron a cabo en la etapa de la Vuelta de este pasado miércoles y hacer un llamamiento a "multiplicar las luchas contra Israel y sus cómplices". Asimismo, ha lamentado que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "criminalice acciones en favor de Palestina".
   
 La movilización se desarrollará a partir de las 19:00 horas en la Plaza Arriaga de la capital vizcaína, según ha informado Palestinaren Elkartasuna, que ha defendido la necesidad de las protestas convocadas con motivo de la etapa de la Vuelta ciclista para exigir la expulsión del equipo Israel Premier Tech porque "Israel utiliza el deporte para lavar su imagen internacionalmente con la complicidad de los países occidentales".   "Es necesario ejercer presión contra todas esas complicidades para detener el genocidio y lograr la libertad de Palestina", ha considerado.

El colectivo ha calificado la suspensión del final previsto en la Gran Vía de Bilbao como "una victoria a favor del pueblo palestino" que cree que "puede ser un primer paso para la expulsión del equipo sionista IPT".

Por otro lado, la plataforma ha denunciado "la represión policial" y las declaraciones efectuadas tras la suspensión del final de la etapa por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y que, a su entender, "criminalizan las acciones a favor de Palestina".
   
Desde Palestinaren Elkartasuna han llamado "a la movilización" esta tarde en Bilbao para "mostrar solidaridad" con las tres personas que fueron detenidas en los incidentes registrados durante las protestas y los manifestantes que, según ha asegurado, resultaron heridos. Igualmente han instado a "reivindicar la necesidad de multiplicar las luchas contra Israel y sus cómplices".

Palestina Israel Bilbao Bizkaia Ertzaintza Sociedad

