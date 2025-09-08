El calor es sofocante de día, pero más aún por la noche, porque genera afecciones en el descanso. Las noches con temperaturas que no bajan de los 20 grados han ido en claro aumento en los últimos 15 años, según revela el informe EITB Data publicado este lunes.

En el caso de Tudela, por ejemplo, en 2010 se contabilizaron 12 noches tropicales; en 2022, el año del récord histórico en Navarra, fueron 34; y este verano han sido 25.

En la costa también se han incrementado. En la estación de Punta Galea (Getxo, Bizkaia) este año se han registrado 20 noches tropicales. En 2022 fueron ocho y, en 2018, cinco.