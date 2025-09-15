GUERRA EN GAZA
Javier Guillén: "La Vuelta podía haber convivido con las manifestaciones, esto no se debería repetir"

El director de la carrera ha destacado que su único objetivo era que La Vuelta siguiera adelante, y que es la UCI la que puede decidir qué equipos se incluyen y se excluyen.
18:00 - 20:00
Javier Guillén, director de la Vuelta, ha lamentado "la imagen que ofreció la Vuelta" con la cancelación de la última etapa por la invasiones de la calzada e incidentes por parte de los manifestantes propalestinos.

"Lamento y condeno lo ocurrido en la última etapa de la Vuelta. Las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que ocurrió, especialmente en el circuito. No se saca nada bueno de lo que ocurrió. Lamento la imagen que se dio, y eso no me puede repetir" ha dicho Guillén.

Según Guillén, "podíamos haber convivido las manifestaciones y el deporte”.

Respecto a lo sucedido ayer, ha admitido que sabían que iba a ser “un día complicado”: “Vimos que se producían incidentes, primero en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, y en el circuito ya había invasión de la calzada. La situación era muy difícil, tratamos de poner soluciones, pero a 3 km de meta hubo otra invasión de calzada, y decidimos cancelar la etapa".

El director general de Unipublic, organizadora de la Vuelta, ha subrayado que durante la carrera lo único que han querido reivindicar ha sido que “somos deporte” y que es “compatible” el derecho a la manifestación con el “derecho a quienes compiten, trabajan o asisten” a La Vuelta.

Sobre la posible exclusión del equipo de Israel, ha respondido que su posición “es clara”: “Nosotros nos guiamos por la normativa de la UCI. Es ella a la que le compete el marco regulatorio, la que tiene derecho de admisión o sanción de exclusión en las carreras”.

En ese sentido, ha explicado que no han querido ir más allá, que no han querido “entrar en debates” y que se han limitado a “ese principio de legalidad”.

Ha agradecido a las 3.500 personas que han trabajado para que La Vuelta se haya podido desarrollar, porque “La Vuelta a España 25 se ha celebrado, se han cumplido sus 21 etapas”.

Además, ha admitido que “nada en Turín nos hacía aventurar que pasaría esto”, porque, entre otras cosas, se han celebrado otras carreras con la participación de Israel “en las que no ha pasado nada”. 

Protesta en Madrid durante La Vuelta. Foto: EFE

Se habló con la UCI


"Se habló con la UCI, le dijimos que tomara posición y la tomó, era la de mantener al equipo de Israel en carrera. No hay ni una sola federación internacional que haya vetado o excluido a equipos de Israel en sus competiciones. Ningún país, que yo sepa, ha prohibido ningún tipo de actividad deportiva a deportistas de Israel. Fue la decisión de la UCI, es muy conocedora de lo que ha pasado, serán los organismos internacionales los que tengan que gestionar la situación", ha añadido.

Guillén ha confesado que "nadie ha concretado nada" sobre los siguiente pasos, aunque ha dejado claro que la UCI pidió información para "iniciar los procesos sobre cómo afrontar la próxima Vuelta". "La Vuelta siempre se ha mantenido neutral. Hay conversaciones, pero la UCI dijo que el equipo tenía que correr, tampoco el equipo ha decidido que se quería ir, y teníamos que hacer lo que creo que hemos hechos", insistió.

"Todos tenemos claro quien ha hecho manifestaciones explícitas de llamar a boicotear. Todo apoyo es bienvenido, pero ya he manifestado los que he tenido",ha aclarado.

Ha deseado que las protestas de este año no sean un efecto llamada a futuras ediciones ni a futuras carreras, como el Tour de Francia de 2026, que arrancará en Barcelona. "Barcelona va a tener Tour. Es obvio que a partir de esta Vuelta las entidades internacionales van a tener que tomar decisiones y el ciclismo va a tener que trabajar en ellas. La Vuelta ha sido un elemento para que nos paremos a hacer una reflexión. Ojalá esté todo solucionado y que el conflicto en Gaza haya concluido, es necesario por una cuestión humanitaria", ha concluido.

