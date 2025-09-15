Javier Guillén, director de la Vuelta, ha lamentado "la imagen que ofreció la Vuelta" con la cancelación de la última etapa por la invasiones de la calzada e incidentes por parte de los manifestantes propalestinos.



"Lamento y condeno lo ocurrido en la última etapa de la Vuelta. Las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que ocurrió, especialmente en el circuito. No se saca nada bueno de lo que ocurrió. Lamento la imagen que se dio, y eso no me puede repetir" ha dicho Guillén.



Según Guillén, "podíamos haber convivido las manifestaciones y el deporte”.

Respecto a lo sucedido ayer, ha admitido que sabían que iba a ser “un día complicado”: “Vimos que se producían incidentes, primero en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, y en el circuito ya había invasión de la calzada. La situación era muy difícil, tratamos de poner soluciones, pero a 3 km de meta hubo otra invasión de calzada, y decidimos cancelar la etapa".

El director general de Unipublic, organizadora de la Vuelta, ha subrayado que durante la carrera lo único que han querido reivindicar ha sido que “somos deporte” y que es “compatible” el derecho a la manifestación con el “derecho a quienes compiten, trabajan o asisten” a La Vuelta.

Sobre la posible exclusión del equipo de Israel, ha respondido que su posición “es clara”: “Nosotros nos guiamos por la normativa de la UCI. Es ella a la que le compete el marco regulatorio, la que tiene derecho de admisión o sanción de exclusión en las carreras”.

En ese sentido, ha explicado que no han querido ir más allá, que no han querido “entrar en debates” y que se han limitado a “ese principio de legalidad”.

Ha agradecido a las 3.500 personas que han trabajado para que La Vuelta se haya podido desarrollar, porque “La Vuelta a España 25 se ha celebrado, se han cumplido sus 21 etapas”.

Además, ha admitido que “nada en Turín nos hacía aventurar que pasaría esto”, porque, entre otras cosas, se han celebrado otras carreras con la participación de Israel “en las que no ha pasado nada”.