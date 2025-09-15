Javier Guillen: "Bateragarriak ziren manifestazioak eta Vuelta, ezin da horrelakorik errepikatu"
Lasterketako zuzendariak nabarmendu du bere helburu bakarra Vueltak aurrera egitea zela, eta UCIk soilik erabaki dezakeela zein talde sartu eta baztertu.
Javier Guillen Vueltako zuzendariak deitoratu egin du "Vueltak atzo eman zuen irudia", azken etapa, Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestengatik bertan behera geratu ostean.
"Gaitzetsi eta deitoratu egiten dut Vueltako azken etapan gertatutakoa. Irudiek beren kabuz hitz egiten dute. Onartezina da gertatu zena, zirkuituan bereziki. Ezin da ezer onik atera gertatutakotik. Deitoratu egiten dut emandako irudia, eta hori ezin da errepikatu", esan du Guillenek.
Guillenen arabera, "manifestazioak eta kirola elkarrekin bizi ahal izan ziren".
Atzo gertatutakoari dagokionez, "egun zaila" izango zela bazekitela onartu du: "Istiluak izan zirela ikusi genuen, lehenik San Sebastian de los Reyesen eta Alcobendasen, eta zirkuituan galtzada inbadituta zegoen. Egoera oso zaila zen, irtenbidea ematen saiatu ginen, baina helmugatik 3 kilometrora beste errepide inbasio bat egon zen, eta etapa bertan behera uztea erabaki genuen ".
Unipubliceko zuzendari nagusiak, Vueltako antolatzaileak, azpimarratu du lasterketan zehar aldarrikatu nahi izan duten gauza bakarra "kirola garela" izan dela, eta manifestaziorako eskubidea eta Vueltara "lehiatzera, lan egitera edo ikustera joaten direnen eskubidea bateragarriak" direla.
Israelgo taldea baztertzearen inguruan galdetuta, bere jarrera "argia" dela erantzun du: "Gu UCIren araudiari men egiten diogu. Hari dagokio arauak jartzea, lasterketetan taldeak onartzeko edo baztertzeko eskubidea duena UCI da".
Zentzu horretan, ez dutela haratago joan nahi izan azaldu du, ez dutela "eztabaidetan sartu" nahi izan, eta "legezkotasun printzipio horretara" mugatu direla.
Eskerrak eman dizkie Vuelta aurrera eraman ahal izateko lan egin duten 3.500 pertsonei, "Espainiako Vuelta 25 ospatu delako, bere 21 etapak korritu egin direlako".
Gainera, onartu du "Turinen ezerk ez" zuela "hau gertatuko zela iradokitzen", besteak beste, beste lasterketa batzuk egin direlako Israel taldea bertan zela, "ezer gertatu gabe".
UCIrekin hitz ein zen
"UCIrekin hitz egin genuen, erabakia hartzeko eskatu genion eta hartu egin zuen, Israelgo taldea lasterketan mantentzea izan zen. Ez dago nazioarteko federazio bakar bat ere bere lehiaketetan Israelgo taldeei betoa jarri dienik edo baztertu duenik. Inongo herrialdek, nik dakidala, ez die inolako kirol-jarduerarik debekatu Israelgo kirolariei. UCIren erabakia izan zen, oso ondo daki zer gertatu den, nazioarteko erakundeek kudeatu beharko dute egoera ", gaineratu du.
Guillenek aitortu duenez, "inork ez du ezer zehaztu" hurrengo pausoei buruz, baina argi utzi du UCIk informazioa eskatu zuela "hurrengo Vueltari ekiteko moduari buruzko prozesuak hasteko". "Vuelta neutral mantendu da beti. Elkarrizketak daude, baina UCIk esan zuen taldeak korritu egin behar zuela. Taldeak ere ez du erabaki joatea, eta nire ustez egin duguna egin behar genuen ", azpimarratu du.
"Denok dugu argi nork egin dituen boikotera deitzeko adierazpen esplizituak. Babes guztia ongi etorria da, baina izan ditudanak jakinarazi ditut", argitu du.
Aurtengo protestak hurrengo edizioetara edo etorkizuneko lasterketetara ez zabaltzea espero du Guillenek, 2026an Bartzelonan hasiko den Tourrera, esaterako. "Bartzelonak Tourra izango du. Argi dago Vuelta honetatik aurrera nazioarteko erakundeek erabakiak hartu beharko dituztela eta txirrindularitzak horietan lan egin beharko duela. Vuelta hausnarketa bat egiteko elementua izan da. Ea datorren ediziorako dena konponduta dagoen eta Gazako gatazka amaitu den, beharrezkoa baita gai humanitarioengatik ", amaitu du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Donostian sexu-erasoa egitea leporatuta epaitzen ari diren masajistaren hiru biktimek ateak itxita deklaratu dute
Fiskaltzak eta akusazio partikularrek 45 urtetik gorako kartzela-zigorrak eskatu dituzte akusatuarentzat.
La Vueltak lasterketarekiko eta txirrindulariekiko "errespetua" eskatu du: "Manifestazioak eta kirola uztargarriak ziren"
Javier Guillen La Vueltako zuzendariak "La Vueltak atzo emandako irudia" deitoratu du, azken etapa Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestengatik bertan behera gelditu ostean. Are gehiago, atzo gertatutakoa "onartezina" dela eta "ez litzatekeela errepikatu behar" uste du.
Vueltako antolatzaileek prentsaurrekoa deitu dute gaur eguerdirako Madrilen
Vueltako azken etaparen azken kilometroan, Madrilgo erdigunean, poliziaren eta manifestarien arteko liskarrak sortu ziren, ibilbideko hesiak bota zituztenean. Guztira, bi pertsona atxilotu zituzten eta 22 agente zauritu.
Gaur ekingo dio Osakidetzak haurtxoen bronkiolitis akutuaren aurkako immunizazio kanpainari
Kanpainaren ardatza jaioberri guztiak, haur goiztiarrak eta gaixotasun kronikoa duten bi urtetik beherako haurrak izango dira.
Albiste izango da: Gertakariak Vueltan, Emisio Gutxiko Eremua Gasteizen eta txertoak jarri ez zituen erizainaren aurkako epaiketa
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Emisio Gutxiko Eremua estreinatuko da Gasteizen astelehen honetan, eta TAO sistema sei auzo gehiagotara zabalduko da
Irailaren 15 honetatik aurrera, B, C, Eco eta O eranskailuak dituzten ibilgailuak soilik sartu ahal izango dira Alde Zaharrera eta Zabalgunearen zati batera, salbuespenak salbuespen. Bestalde, hiriburuak zituen 6.000 ordainpeko aparkalekuei beste 5.110 TAO plaza gehituko zaizkie.
Palestinaren aldeko Madrilgo protestaren irudiak
Manifestariek errepidea itxi ostean, txirrindulariek ezin izan dute helmugarainoko bidea egin Espainiako Vueltako azken etapan, Madrilen.
Bertan behera geratu da Vueltako azken etapa, Madrilgo protesten ondorioz
Manifestariak ibilbideko azken kilometroan sartu dira eta errepidea erabat okupatu dute, etapa amaitzeko oraindik 56 kilometro falta zirenean. Pelotoia zenbaitetan gelditu ostean, lasterketako antolatzaileek etapa bertan behera uztea erabaki dute. 100.000 lagunek hartu dute parte protestetan, Gobernuak Madrilen duen ordezkariaren arabera.
Gizon gazte bat atxilotu dute Lasarte-Orian beste gizon bati arma zuri batekin eraso egitea egotzita
Beste gizon bati hainbat ebaki egin dizkio bart gauean, kuter batekin antza. Epailearen esku utzi dute jada.