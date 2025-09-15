GERRA GAZAN
Javier Guillen: "Bateragarriak ziren manifestazioak eta Vuelta, ezin da horrelakorik errepikatu"

Lasterketako zuzendariak nabarmendu du bere helburu bakarra Vueltak aurrera egitea zela, eta UCIk soilik erabaki dezakeela zein talde sartu eta baztertu.

18:00 - 20:00


EITB

Azken eguneratzea

Javier Guillen Vueltako zuzendariak deitoratu egin du "Vueltak atzo eman zuen irudia", azken etapa, Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestengatik bertan behera geratu ostean.

"Gaitzetsi eta deitoratu egiten dut Vueltako azken etapan gertatutakoa. Irudiek beren kabuz hitz egiten dute. Onartezina da gertatu zena, zirkuituan bereziki. Ezin da ezer onik atera gertatutakotik. Deitoratu egiten dut emandako irudia, eta hori ezin da errepikatu", esan du Guillenek.

Guillenen arabera, "manifestazioak eta kirola elkarrekin bizi ahal izan ziren".

Atzo gertatutakoari dagokionez, "egun zaila" izango zela bazekitela onartu du: "Istiluak izan zirela ikusi genuen, lehenik San Sebastian de los Reyesen eta Alcobendasen, eta zirkuituan galtzada inbadituta zegoen. Egoera oso zaila zen, irtenbidea ematen saiatu ginen, baina helmugatik 3 kilometrora beste errepide inbasio bat egon zen, eta etapa bertan behera uztea erabaki genuen ".

Unipubliceko zuzendari nagusiak, Vueltako antolatzaileak, azpimarratu du lasterketan zehar aldarrikatu nahi izan duten gauza bakarra "kirola garela" izan dela, eta manifestaziorako eskubidea eta Vueltara "lehiatzera, lan egitera edo ikustera joaten direnen eskubidea bateragarriak" direla.

Israelgo taldea baztertzearen inguruan galdetuta, bere jarrera "argia" dela erantzun du: "Gu UCIren araudiari men egiten diogu. Hari dagokio arauak jartzea, lasterketetan taldeak onartzeko edo baztertzeko eskubidea duena UCI da".

Zentzu horretan, ez dutela haratago joan nahi izan azaldu du, ez dutela "eztabaidetan sartu" nahi izan, eta "legezkotasun printzipio horretara" mugatu direla.

Eskerrak eman dizkie Vuelta aurrera eraman ahal izateko lan egin duten 3.500 pertsonei, "Espainiako Vuelta 25 ospatu delako, bere 21 etapak korritu egin direlako".

Gainera, onartu du "Turinen ezerk ez" zuela "hau gertatuko zela iradokitzen", besteak beste, beste lasterketa batzuk egin direlako Israel taldea bertan zela, "ezer gertatu gabe".

Protesta Madrilen Vueltan. Argazkia: EFE

UCIrekin hitz ein zen

"UCIrekin hitz egin genuen, erabakia hartzeko eskatu genion eta hartu egin zuen, Israelgo taldea lasterketan mantentzea izan zen. Ez dago nazioarteko federazio bakar bat ere bere lehiaketetan Israelgo taldeei betoa jarri dienik edo baztertu duenik. Inongo herrialdek, nik dakidala, ez die inolako kirol-jarduerarik debekatu Israelgo kirolariei. UCIren erabakia izan zen, oso ondo daki zer gertatu den, nazioarteko erakundeek kudeatu beharko dute egoera ", gaineratu du.

Guillenek aitortu duenez, "inork ez du ezer zehaztu" hurrengo pausoei buruz, baina argi utzi du UCIk informazioa eskatu zuela "hurrengo Vueltari ekiteko moduari buruzko prozesuak hasteko". "Vuelta neutral mantendu da beti. Elkarrizketak daude, baina UCIk esan zuen taldeak korritu egin behar zuela. Taldeak ere ez du erabaki joatea, eta nire ustez egin duguna egin behar genuen ", azpimarratu du.

"Denok dugu argi nork egin dituen boikotera deitzeko adierazpen esplizituak. Babes guztia ongi etorria da, baina izan ditudanak jakinarazi ditut", argitu du.

Aurtengo protestak hurrengo edizioetara edo etorkizuneko lasterketetara ez zabaltzea espero du Guillenek, 2026an Bartzelonan hasiko den Tourrera, esaterako. "Bartzelonak Tourra izango du. Argi dago Vuelta honetatik aurrera nazioarteko erakundeek erabakiak hartu beharko dituztela eta txirrindularitzak horietan lan egin beharko duela. Vuelta hausnarketa bat egiteko elementua izan da. Ea datorren ediziorako dena konponduta dagoen eta Gazako gatazka amaitu den, beharrezkoa baita gai humanitarioengatik ", amaitu du.

Espainiako Vueltako azken etapa bertan behera geratu da, Madrilgo erdigunean izandako istiluen ondorioz
