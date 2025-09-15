La Vuelta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los organizadores de La Vuelta convocan una rueda de prensa para este mediodía en Madrid

Agentes antidisturbios de Madrid llevaron a cabo cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final a su paso por la capital, en una actuación que se saldó con dos detenidos y 22 policías heridos.
Protestas propalestinas en el final de La Vuelta en Madrid
Imagen de los disturbios ayer en Madrid. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Vueltako antolatzaileek prentsaurrekoa deitu dute gaur eguerdirako Madrilen
author image

EITB

Última actualización

Los organizadores de La Vuelta han convocado una rueda de prensa para este lunes a las 12:00 horas en un hotel en el norte de Madrid. Está previsto que el director de la ronda, Javier Guillén, comparezca para lamentar las protestas que cancelaron la última etapa.

Agentes antidisturbios de Madrid llevaron a cabo cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final a su paso por la capital, en una actuación que se saldó con dos detenidos y 22 policías heridos.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se habían saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.

Israel recrimina a Sánchez que animará a protestar y tilda de “vergüenza” la cancelación de la etapa de La Vuelta
Palestina Sociedad Israel Madrid

Más noticias sobre sociedad

Cargar más