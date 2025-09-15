Los organizadores de La Vuelta convocan una rueda de prensa para este mediodía en Madrid

Los organizadores de La Vuelta han convocado una rueda de prensa para este lunes a las 12:00 horas en un hotel en el norte de Madrid. Está previsto que el director de la ronda, Javier Guillén, comparezca para lamentar las protestas que cancelaron la última etapa.

Agentes antidisturbios de Madrid llevaron a cabo cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final a su paso por la capital, en una actuación que se saldó con dos detenidos y 22 policías heridos.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se habían saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.