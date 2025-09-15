Los organizadores de La Vuelta convocan una rueda de prensa para este mediodía en Madrid
Los organizadores de La Vuelta han convocado una rueda de prensa para este lunes a las 12:00 horas en un hotel en el norte de Madrid. Está previsto que el director de la ronda, Javier Guillén, comparezca para lamentar las protestas que cancelaron la última etapa.
Agentes antidisturbios de Madrid llevaron a cabo cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final a su paso por la capital, en una actuación que se saldó con dos detenidos y 22 policías heridos.
La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se habían saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.
Más noticias sobre sociedad
Osakidetza inicia hoy la campaña de inmunización contra la bronquiolitis aguda en bebés
La campaña se centrará en todos los recién nacidos, niños prematuros y niños menores de dos años con enfermedad crónica.
Será noticia: Incidentes en La Vuelta, ZBE de Vitoria y el juicio contra la enfermera “antivacunas”
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La protesta propalestina de la última etapa, en imágenes
Los y las manifestantes han impedido que los ciclistas finalicen el recorrido.
Cancelada la última etapa de la Vuelta España, tras los disturbios en el centro de Madrid
Los manifestantes propalestinos, 100 000 según el delegado del Gobierno, han entrado en los últimos kilómetros del recorrido, cuando la carrera se encontraba todavía a 56 kilómetros de meta. Tras varios parones, la organización ha decidido cancelar la etapa.
Detenido un joven en Lasarte-Oria por agredir con un arma blanca a otro hombre
La víctima presentaba varios cortes sangrantes, que según se pudo averiguar le había causado otro individuo al agredirle con un cúter.
La marcha 'Ibaitik Itsasora' reúne a miles de personas en Pamplona
En torno a 3.000 personas han recibido en la capital navarra a la marcha que recorre Euskal Herria por la libertad palestina, desde Tudela a Hendaia.
El juicio contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres menores arranca este lunes
La Fiscalía de Gipuzkoa pide penas que suman 45 años de cárcel para el procesado, cuyo juicio está previsto que se prolongue hasta el próximo jueves.
Una cadena humana pide el cierre de la incineradora de Zubieta en la playa de La Concha
c
Elsa, diagnosticada con ELA a los 9 años, logra su sueño de estudiar en la universidad
El acceso a la universidad se convirtió en un obstáculo más, tras superar la Educación Primaria y la Educación Secundaria. A pesar de las dificultades, Elsa ha conseguido un logro memorable: ha empezado a estudiar el Grado en Psicología, y quiere ser psicóloga criminóloga en el futuro.