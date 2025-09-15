Vueltako antolatzaileek prentsaurrekoa deitu dute gaur eguerdirako Madrilen
Vueltako azken etaparen azken kilometroan, Madrilgo erdigunean, poliziaren eta manifestarien arteko liskarrak sortu ziren, ibilbideko hesiak bota zituztenean. Guztira, bi pertsona atxilotu zituzten eta 22 agente zauritu.
Vueltako antolatzaileek prentsaurrekoa deitu dute astelehen honetarako, 12:00etan, Madril iparraldeko hotel batean. Javier Guillen zuzendariak agerraldia egingo du azken etapa bertan behera utzi zuten Israelen aurkako protestak salatzeko.
Espainiako Vueltako 90. edizioak amaiera izan du helmugarako 56 kilometroren faltan. Izan ere, Palestinaren aldeko manifestazioek etapa azken kilometroetako errepidea hartu zuten, azken etapa bertan behera uztera behartuz.
Azken kilometro horretan poliziaren eta manifestarien arteko liskarrak sortu ziren, ibilbideko hesiak bota dituztenean. Orduan hasi dute manifestariek bat-bateko martxa bat, etapako ibilbidean zehar. Guztira, 2 atxilotu izan ziren, eta 22 agente zauritu.
Gaur ekingo dio Osakidetzak haurtxoen bronkiolitis akutuaren aurkako immunizazio kanpainari
Kanpainaren ardatza jaioberri guztiak, haur goiztiarrak eta gaixotasun kronikoa duten bi urtetik beherako haurrak izango dira.
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Emisio Gutxiko Eremua estreinatuko da Gasteizen astelehen honetan, eta TAO sistema sei auzo gehiagotara zabalduko da
Irailaren 15 honetatik aurrera, B, C, Eco eta O eranskailuak dituzten ibilgailuak soilik sartu ahal izango dira Alde Zaharrera eta Zabalgunearen zati batera, salbuespenak salbuespen. Bestalde, hiriburuak zituen 6.000 ordainpeko aparkalekuei beste 5.110 TAO plaza gehituko zaizkie.
Palestinaren aldeko Madrilgo protestaren irudiak
Manifestariek errepidea itxi ostean, txirrindulariek ezin izan dute helmugarainoko bidea egin Espainiako Vueltako azken etapan, Madrilen.
Bertan behera geratu da Vueltako azken etapa, Madrilgo protesten ondorioz
Manifestariak ibilbideko azken kilometroan sartu dira eta errepidea erabat okupatu dute, etapa amaitzeko oraindik 56 kilometro falta zirenean. Pelotoia zenbaitetan gelditu ostean, lasterketako antolatzaileek etapa bertan behera uztea erabaki dute. 100.000 lagunek hartu dute parte protestetan, Gobernuak Madrilen duen ordezkariaren arabera.
Gizon gazte bat atxilotu dute Lasarte-Orian beste gizon bati arma zuri batekin eraso egitea egotzita
Beste gizon bati hainbat ebaki egin dizkio bart gauean, kuter batekin antza. Epailearen esku utzi dute jada.
Milaka lagun bildu ditu 'Ibaitik Itsasora' martxak Iruñean
3.000 bat pertsonak egin dute bat Iruñean Palestinaren alde Euskal Herria zeharkatzen ari den martxarekin. Hain zuzen ere, Hendaian amaituko da, hilaren 20an.
Astelehenean hasiko da hiru adingaberi sexu-erasoa egitea egotzita auzipetutako masajista donostiarraren kontrako epaiketa
Gipuzkoako Fiskaltzak 45 urteko kartzela-zigorra eskatu du akusatuarentzat, eta ostegunean amaituko da epaiketa, aurreikuspenen arabera.
Zubietako erraustegia ixteko eskatu du giza kate batek Kontxako hondartzan
Erraustegiaren kontrako plataformak deituta, giza katea egin dute Kontxako hondartzan. Protestak bidea egin du Alderdi Ederretik Kontxako hondartzaraino, traineruekin batera itsasoan zabaltzeko. Manifestariek Zubietako erraustegia ixteko eskatu dute, ‘Errausketarik EZ!’ lelopean. Erraustegia elikatu beharrean, birziklatzea dela bidea nabarmendu dute.