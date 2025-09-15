SUSPENSIÓN DE LA VUELTA
Israel recrimina a Sánchez que animara a protestar y tilda de “vergüenza” la cancelación de la etapa de La Vuelta

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha argumentado que "la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista". "Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", ha concluido.

Budapest (Hungary), 08/09/2025.- Israel's Foreign Minister Gideon Saar speaks during his joint press conference with Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto in Szijjarto's office in Budapest, Hungary, 08 September 2025. (Hungría) EFE/EPA/Attila Kovacs HUNGARY OUT
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, el pasado lunes en Hungría. Foto: EFE
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado este domingo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que "animara" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta, que considera una "vergüenza" para España.

"Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle", ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que "la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista". "Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", ha concluido.

La última etapa de La Vuelta, que iba a terminar en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

