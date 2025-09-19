Getxo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Desalojan la playa de Las Arenas de Getxo tras aparecer un objeto que podría ser un artefacto explosivo

Una persona ha encontrado "un objeto oxidado" en la orilla las 10:30 horas y aha dado el aviso. os artificieros de la Ertzaintza no podrán actuar hasta que baje la marea por la noche y por ello, la Ertzaintza y la policía local de Getxo mantendrán acordonada la playa.
Euskaraz irakurri: Getxoko hondartza bat hustu dute lehergailu bat izan daitekeen objektu bat agertu ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha desalojado este viernes la playa de Las Arenas en Getxo después de que una persona encontrara "un objeto oxidado" en la orilla y ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un artefacto explosivo.

El departamento de Seguridad ha explicado que se ha adoptado la medida preventiva del desalojo de la playa después de que 10:30 horas una persona avisara a emergencias del hallazgo del objeto sumergido en el mar, cerca de la orilla.

Los artificieros de la Ertzaintza no podrán actuar hasta que baje la marea por la noche y por ello, la Ertzaintza y la policía local de Getxo mantendrán acordonada la playa.

Getxo Ertzaintza Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Juan Carlos Soto, abogado de las familias denunciantes del caso Pauldarrak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Abogado de las niñas agredidas sexualmente por un entrenador en Barakaldo: "Estamos satisfechos con la sentencia y no vamos a recurrirla"

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a 3 años de prisión a un entrenador de fútbol del club Pauldarrak de Barakaldo por agredir sexualmente a cuatro de sus jugadoras de entre 14 y 15 años. Juan Carlos Soto, abogado de las familias denunciantes, ha subrayado que el juez "ha creído y ha dado verosimilitud a los testimonios de las menores sin que exista más que sus testimonios, porque no existía otro tipo de pruebas". 
Cargar más