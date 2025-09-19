La Ertzaintza ha desalojado este viernes la playa de Las Arenas en Getxo después de que una persona encontrara "un objeto oxidado" en la orilla y ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un artefacto explosivo.



El departamento de Seguridad ha explicado que se ha adoptado la medida preventiva del desalojo de la playa después de que 10:30 horas una persona avisara a emergencias del hallazgo del objeto sumergido en el mar, cerca de la orilla.



Los artificieros de la Ertzaintza no podrán actuar hasta que baje la marea por la noche y por ello, la Ertzaintza y la policía local de Getxo mantendrán acordonada la playa.