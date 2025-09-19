Getxoko Areetako hondartza hustu dute lehergailu bat izan zitekeen objektu bat agertu ostean
Pertsona batek "objektu herdoildu bat" aurkitu du itsasertzean, 10:30ean, eta abisua eman du. Ertzaintzako artezilariek ezingo dute ezer egin gauean marea jaitsi arte. Hori dela eta, Ertzaintzak eta Getxoko Udaltzaingoak hondartza itxita izango dute.
Ertzaintzak Getxoko Areetako hondartza hustu du ostiral honetan, pertsona batek "herdoildutako objektu bat" aurkitu eta gero.
Segurtasun Sailak azaldu duenez, 10:30ean pertsona batek larrialdietara deitu du itsasoan, itsasertzetik gertu, urperatutako objektu hori aurkitu duela esateko. Horrenbestez, hondartza husteko erabakia hartu dute, badaezpada.
Ertzaintzako artezilariek ezingo dute jardun gauean marea jaitsi arte, eta, horregatik, Ertzaintzak eta Getxoko Udaltzaingoak hondartza itxi dute.
