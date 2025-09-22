Agentes de la Ertzaintza han detenido esta tarde en Bilbao a un hombre de 31 años por su presunta implicación en la muerte violenta de un joven de 21 años este pasado domingo en la calle Fika de la capital vizcaína.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza continúa con la investigación para esclarecer la muerte de un hombre de 21 años, que falleció ayer en Bilbao tras haber sido víctima de una agresión con arma blanca.

Hacia las 06:45 de este pasado domingo se solicitó la presencia policial en la calle Fika, en el barrio de Solokoetxe de la capital vizcaína, ya que se había producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar encontraron a un joven con heridas de arma blanca en el pecho, que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después fue trasladado al Hospital de Cruces, donde finalmente falleció.

La Ertzaintza mantiene abierta una investigación para esclarecer el incidente y, asimismo, localizar y detener al autor o los autores de este homicidio.