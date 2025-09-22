Bizkaia
Gizon bat atxilotu dute Bilbon, atzo izandako hilketarekin zerikusia duelakoan

31 urteko gizon bat da. Ertzaintzak ikerketa zabalik du oraindik, gertakaria argitzeko.

BILBAO (PAÍS VASCO), 21/09/2025.- La Ertzaintza inspecciona unos contenedores cercanos al portal número 7 de la calle Zumarraga de Bilbao, en las investigaciones del fallecimiento de un hombre este domingo en Bilbao tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado. EFE/Javier Zorrilla
Hainbat ertzain igandeko gertakaria ikertzen. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzako agenteek 31 urteko gizon bat atxilotu dute gaur arratsaldean Bilbon, igandean Bizkaiko hiriburuko Fika kalean 21 urteko gazte baten indarkeriazko heriotzan parte hartu duelakoan.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du 21 urteko gizon baten heriotza argitzeko. Atzo hil zen, Bilbon, arma zuriz egindako eraso baten ondorioz.

Igande honetako 06:45ak aldera, Bizkaiko hiriburuko Solokoetxe auzoko Fika kalean poliziaren presentzia eskatu zuten, kalean liskar bat izan eta pertsona bat zauritu zelako.

Bertaratutako patruilek arma zuriz bularrean zauritutako gazte bat aurkitu zuten, osasun-zerbitzuak artatzen ari zirela. Handik gutxira, Gurutzetako Ospitalera eraman zuten, eta bertan hil zen.

Ertzaintzak ikerketa bat abian du gertakaria argitzeko eta, era berean, hilketa horren egilea edo egileak aurkitu eta atxilotzeko.

Ertzaintzak 21 urteko gazte baten hilketaren egilearen edo egileen bila jarraitzen du Bilboko Solokoetxe auzoan
