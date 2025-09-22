Será noticia: "Karmele" en Zinemaldia, llega el otoño y Asamblea General de Naciones Unidas

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 22 de septiembre de 2025:

- Asamblea General de Naciones Unidas: Arranca en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas que reúne anualmente a los principales líderes del mundo. Esta edición, la número 80, viene precedida por la polémica decisión del Gobierno de Donald Trump de cancelar los visados para los miembros de la delegación palestina y del reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte del Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

- Llega el otoño: El inicio del otoño se producirá a las 20:19 horas y el tiempo nos acompañará de esa manera: cielo estará nublado y se producirán chubascos, más intensos y frecuentes en la vertiente cantábrica, especialmente en la costa.

- Estreno de "Karmele" en el Zinemaldia: La película de Asier Altuna, protagonizada por Jone Laspiur y Eneko Sagardoy, se contextualiza en la Guerra Civil y la posguerra. Hoy hablaremos con los protagonistas de la película.