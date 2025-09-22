PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: "Karmele" en Zinemaldia, llega el otoño y Asamblea General de Naciones Unidas

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SAN SEBASTIÁN, 18/09/2025.- Cartel que anuncia el Festival Internacional de Cine de San Sebastián mientras se ultiman los detalles de la 73 edición que se celebra entre el 19 y el 27 de septiembre, y coronará con el Premio Donostia a Jennifer Lawrence y será escaparate de más de 250 películas y series de 56 países, entre las que destacan títulos españoles como 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Los tigres'. EFE/Juan Herrero
Carteles del Zinemaldia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: "Karmele" Zinemaldian, udazkena heldu da eta Nazio Batuen Batzar Nagusia
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 22 de septiembre de 2025:

- Asamblea General de Naciones Unidas: Arranca en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas que reúne anualmente a los principales líderes del mundo. Esta edición, la número 80, viene precedida por la polémica decisión del Gobierno de Donald Trump de cancelar los visados para los miembros de la delegación palestina y del reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte del Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

- Llega el otoño: El inicio del otoño se producirá a las 20:19 horas y el tiempo nos acompañará de esa manera: cielo estará nublado y se producirán chubascos, más intensos y frecuentes en la vertiente cantábrica, especialmente en la costa.

- Estreno de "Karmele" en el Zinemaldia: La película de Asier Altuna, protagonizada por Jone Laspiur y Eneko Sagardoy, se contextualiza en la Guerra Civil y la posguerra. Hoy hablaremos con los protagonistas de la película. 

 

 

Festival de Cine de San Sebastián Onu Organización Naciones Unidas Otoño Eguraldia Sociedad

MARGANELL, 21/09/2025.- Fotografía publicada por Bombers Generalitat de Cataluña en su cuenta oficial de X de un deslizamiento en Marganell por las intensas lluvias que caen este domingo en Cataluña. Las lluvias que afectan Cataluña han dejado por ahora 106,6 litros por metro cuadrado en Montserrat, y en Marganell, un municipio situado en la falda de la montaña, se han tenido que cortar las carreteras locales BP-1103 y BP-1121 por desprendimientos, según fuentes del Servei Català del Trànsit. EFE/Bombers Generalitat de Cataluña SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

27 personas evacuadas del funicular de Montserrat, en Cataluña, por las fuertes lluvias

En las inmediaciones del funicular Montserrat han caído 100 litros por metro cuadrado y 27 personas han tenido que ser evacuadas por un desprendimiento provocado por las fuertes lluvias. Toda Cataluña permanece en aviso naranja y las lluvias han afectado especialmente a Barcelona, Girona y Tarragona, donde los bomberos han realizado ya unas 90 intervenciones y han pedido circular con precaución por las carretera. Además se han suspendido algunos vuelos por la lluvias y ha habido retrasos en el servicio ferroviario en Girona.

