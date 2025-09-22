TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango da: "Karmele" Zinemaldian, udazkena helduko da eta Nazio Batuen Batzar Nagusia

Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.

SAN SEBASTIÁN, 18/09/2025.- Cartel que anuncia el Festival Internacional de Cine de San Sebastián mientras se ultiman los detalles de la 73 edición que se celebra entre el 19 y el 27 de septiembre, y coronará con el Premio Donostia a Jennifer Lawrence y será escaparate de más de 250 películas y series de 56 países, entre las que destacan títulos españoles como 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Los tigres'. EFE/Juan Herrero
Zinemaldiko kartelak. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hauek izango dira astelehen honetako, 2025eko irailaren 22ko lerroburu nagusiak:

- Nazio Batuen Batzar Nagusia: Munduko buruzagi nagusiak biltzen dituen Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusia. 80. edizioa polemikaz zipriztinduta iritsi da, AEBko Gobernuak erabaki baitu Mahmud Abbas presidente palestinarrari eta 80 funtzionario palestinarri Nazio Batuen Batzar Nagusian parte hartzen ez uztea. Gainera, Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek Estatu Palestinarra onartu dute azken orduetan. 

- Udazkena heldu da: Udazkenaren hasiera 20:19an izango da eta eguraldia udazken giroa izango dugu: zerua lainotuta egongo da eta zaparradak botako ditu, sarriago eta gogorrago kantauri isurialdean, batez ere kostaldean.

- "Karmele" filmaren estreinaldia Zinemaldian: Asier Altunaren filma, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy protagonista dituena, Gerra Zibilean eta gerraostean kokatzen da. Gaur filmeko protagonistekin hitz egingo dugu. 

 

 

Zinemaldia Nbe Nazio Batuen Erakundea Udazkena Eguraldia Gizartea

27 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Montserrateko funikularretik, Katalunian, euri jasa gogorrak direla eta

Montserrat funikularraren inguruetan 100 litro bota ditu metro koadroko, eta 27 pertsona ebakuatu dituzte euriteek eragindako luizi baten ondorioz. Katalunia osoa dago abisu laranjan eta euriak gogor jo du, batez ere, Bartzelonan, Gironan eta Tarragonan. Suhiltzaileek 90 bat esku-hartze egin dituzte dagoeneko, eta errepideetan ardura handiz gidatzea eskatu dute. Euriteen ondorioz, gainera, bertan behera gelditu dira zenbait hegaldi, eta Gironan atzerapenak daude tren zerbitzuan, trenbidera eroritako zuhaitz bategatik. 
